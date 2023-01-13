  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Санкции в отношении России
Ситуация в Беларуси
Разрушенный украинский город Бахмут - вид сверху
Разрушенный украинский город Бахмут (декабрь 2023 года)Фото: Libkos/AP Photo/picture alliance
КонфликтыУкраина

Владимир Зеленский: Битва за Донбасс продолжается

1 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 14 января.

https://p.dw.com/p/4Lrma

На 325-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 14 января (время московское).

Владимир Зеленский: Битва за Донбасс продолжается

++00.30++

Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что битва за Донбасс, в том числе за Соледар, Бахмут и Кременную, продолжается. Бахмут, по его словам, обороняют, в частности, бойцы интернационального легиона и отряд "Шаман". Зеленский также поблагодарил за стойкость и успешные действия в боях под Соледаром бойцов подразделения "Кракен".

Хроника событий 13 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 января 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также:

Что происходит в Соледаре и зачем назначен Герасимов?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Армия в случае поражения в Украине станет могильщиком режима Путина. Гарри Каспаров #вТРЕНДde

Армия в случае поражения в Украине станет могильщиком режима Путина. Гарри Каспаров #вТРЕНДde

"Ни один западный политик не сможет сказать Украине, когда остановиться, слишком много крови пролито", - уверен оппозиционный политик Гарри Каспаров. Для него ясно, что выиграть войну против Украины Россия не в состоянии. Каспаров уверен, что в случае поражения РФ окажется на вторых ролях. При этом экс-чемпион мира по шахматам опасается, что замена Путина на кого-то ничего не изменит.
Политика6 января 2023 г.26:44 мин.
external

Клубная жизнь в Киеве во время войны (10.01.2023)

Клубная жизнь в Киеве во время войны (10.01.2023)

До войны клубная жизнь Киева не уступала по размаху крупнейшим европейским столицам. Сегодня, несмотря на военное положение, обстрелы столицы и перебои с электричеством, так называемые "осколки" клубной культуры все же можно найти.
Общество10 января 2023 г.02:59 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Соледар, 11 января 2023 года

Минобороны РФ признало участие наемников в боях за Соледар

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура DW - башни Кремля обсуждают, кого выдвинуть в президенты в 2024 году. Одна из башень спаршивает: "А есть варианты?"

Выборы президента России, или О чем грустят башни Кремля

Выборы президента России, или О чем грустят башни Кремля

Политика6 ч. назад
Российские призывники (фото из архива)

Увеличение призывного возраста в РФ: что будет с 30-летними?

Увеличение призывного возраста в РФ: что будет с 30-летними?

Права человека9 ч. назад
Polen Krakau | Solidarität mit unabhängigen Medien in Belarus | Tut.by

Соучредитель Tut.by: Суд над женщинами - показательная порка

Соучредитель Tut.by: Суд над женщинами - показательная порка

СМИ19 ч. назад
Демонстрация солидарности с Израилем в Берлине, май 2021 года

Отношения Германии и Израиля на пороге серьезного испытания?

Отношения Германии и Израиля на пороге серьезного испытания?

Политика8 ч. назад
Посольство Беларуси в Вильнюсе

Консульские услуги для белорусов за границей: что изменилось

Консульские услуги для белорусов за границей: что изменилось

Общество8 ч. назад
Центр Праги

Выборы президента Чехии: каковы шансы "чешского Орбана"?

Выборы президента Чехии: каковы шансы "чешского Орбана"?

Политика20 ч. назад
На главную страницу