На 325-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 14 января (время московское).

Владимир Зеленский: Битва за Донбасс продолжается

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении заявил, что битва за Донбасс, в том числе за Соледар, Бахмут и Кременную, продолжается. Бахмут, по его словам, обороняют, в частности, бойцы интернационального легиона и отряд "Шаман". Зеленский также поблагодарил за стойкость и успешные действия в боях под Соледаром бойцов подразделения "Кракен".

Хроника событий 13 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 13 января 00.00 - 13.59 >>>

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