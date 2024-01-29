Владимир Путин зарегистрирован кандидатом в президенты РФ

Путин стал четвертым зарегистрированным кандидатом на выборах главы российского государства. Сбор подписей в его поддержку сопровождался нарушениями.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 29 января, стал четвертым зарегистрированным кандидатом на предстоящих в марте выборах главы российского государства. Глава Центризбиркома Элла Памфилова объявила, что слоганом избирательной кампании станет "Вместе мы сила - голосуем за Россию". В 2018 году, когда Путин баллотировался на четвертый срок, слоган звучал: "Наша страна, наш президент, наш выбор!"

Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатами главу ЛДПР Леонида Слуцкого, вице-спикера Госдумы, члена партии "Новые люди" Владислава Даванкова, а также депутата Госдумы от фракции КПРФ Николая Харитонова. На выборы Путин идет как самовыдвиженец. При этом его официально поддерживает правящая партия "Единая Россия".

Владимир Путин объявил о выдвижении кандидатом в президенты на пятый срок 8 декабря, а 18 декабря подал документы в ЦИК. Для регистрации ему требовалось собрать не менее 300 тысяч подписей россиян из разных регионов страны в поддержку своего выдвижения.

Нарушения в ходе сбора подписей

В ходе сбора подписей в поддержку выдвижения Путина имели место нарушения. К примеру, в Санкт-Петербурге подписи собирали члены участковой комиссии, что прямо запрещено законом.

Представители региональных властей отчитывались о поставленной за Путина подписи, попутно его расхваливая. В то же время, согласно закону, "создание положительного образа кандидата" считается агитацией. Чиновникам и депутатам агитировать запрещено.

В ЦИК было подано заявление с требованием не регистрировать Путина в качестве кандидата. Одно из оснований - нарушения при сборе подписей, а другое - "незаконные поправки в Конституцию", которые дали Путину право баллотироваться на пятый и даже на шестой срок. Жалобу подписали 26 бывших и действующих российских депутатов различных уровней власти.

Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта.

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