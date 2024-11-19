Обновленная ядерная доктрина РФ была обнародована вскоре после появления в газете NYT информации, что США разрешили удары ракетами ATACMS по территории России.

Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. Указ Путина "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания" был опубликован на официальном портале правовых актов РФ во вторник, 19 ноября, и вступил в силу.

Изменения в ядерной доктрине РФ

Как поясняют юристы правозащитного проекта "Первый отдел" , основные изменения в доктрине сводятся к тому, что агрессия любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, против России будет расценена как их совместное нападение на РФ.

Москва "будет рассматривать" возможность ядерного ответа при "достоверной информации о старте в сторону страны самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов", указано в обновленной доктрине.

Оговорено также, что Россия может применить ядерное оружие в случае агрессии против Беларуси как участника Союзного государства.

Кроме того, согласно доктрине, ядерное оружие может быть применено Россией, если возникнет "критическая угроза суверенитету РФ и обычным оружием". "Что значит "критическая угроза", Путин не уточнил", - обращают внимание правозащитники.

Разрешение Запада на удары ATACMS по России

Ряд СМИ отмечают, что обновленная ядерная доктрина РФ была обнародована вскоре после появления 17 ноября в газете The New York Times информации, что Украина получила от США разрешение бить предоставленным ими ракетами ATACMS по территории России.

Отвечая на вопрос журналистов о наличии связи между этими обстоятельствами, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, заявил, что обновленная доктрина была обнародована "своевременно". "Соответствующие поручения президента (подготовить новую редакцию доктрины. - Ред.) были даны заблаговременно. Президент сам говорил о том, что уже находится на финальной стадии подготовка этих изменений", - цитирует Пескова агентство "Интерфакс" .