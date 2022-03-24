Владимир Путин: от бункерного президента в снежные короли?

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Продолжающаяся военная агрессия России против Украины ведет ко все большей изоляции Владимира Путина в мире. Приглашение на ноябрьский саммит G20 вряд ли растопит лед, сковавший президента РФ.
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