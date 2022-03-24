 Владимир Путин: от бункерного президента в снежные короли? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 02.05.2022

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Россия

Владимир Путин: от бункерного президента в снежные короли?

Продолжающаяся военная агрессия России против Украины ведет ко все большей изоляции Владимира Путина в мире. Приглашение на ноябрьский саммит G20 вряд ли растопит лед, сковавший президента РФ.

Карикатура - президент России Владимир Путин сидит один на ледяном троне, стоящем на вершине гигантской снежной горы.

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    Автор: Клаудиа Ден


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