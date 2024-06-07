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Владимир Машков возглавит театр "Современник"

Ася Миллер
7 июня 2024 г.

Новыми художественными руководителями Московского академического театра сатиры и Театра Романа Виктюка станут режиссеры Евгений Герасимов и Константин Богомолов, соответственно.

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Здание театра "Современник" (архивное фото)
Здание театра "Современник"Фото: picture alliance/dpa

Три московских театра сменили руководителей. Актер Владимир Машков назначен директором театра "Современник", новым художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал Евгений Герасимов, а худруком Театра Романа Виктюка - режиссер Константин Богомолов, говорится в сообщении на сайте мэра и правительства Москвы, опубликованном в пятницу, 7 июня.

При этом все трое сохранят свои текущие должности художественных руководителей: Машков в театре Олега Табакова, Герасимов - в Театре на Малой Ордынке, а Богомолов - в Театре на Малой Бронной.

Руководитель Департамента культуры Москвы Алексей Фурсин объяснил кадровые перестановки успехами Машкова, Герасимова и Богомолова на руководящих постах, отметив, их "умение бережно относиться к культурному наследию и театральным традициям". Владимир Машков заявил, что новая должность для него - "большая и личная ответственность" перед Галиной Волчек, соосновательницей "Современника", которая руководила театром на протяжении 47 лет.

Владимир Машков и война в Украине

Актер Владимир Машков публично поддерживает вторжение РФ в Украину и Владимира Путина, на президентских выборах 2024 года артист был сопредседателем его избирательного штаба.

В декабре 2023 года актер, будучи единственным кандидатом, был избран новым главой Союза театральных деятелей. В том же месяце Владимир Машков стал президентом театральной премии "Золотая маска". Из-за несогласия во взглядах на войну в Украине актер прекратил общение со своей дочерью Марией Машковой, которая еще до 2022 года переехала жить в США.

 

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