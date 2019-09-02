Владимир Лисин стал самым богатым человеком России

Владимир Лисин, обладающий контрольным пакетом акций Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), стал самым богатым человеком России по обновляющемуся в режиме реального времени рейтингу Forbes. По состоянию на ночь на вторник, 29 сентября, он сместил с первого места владельца "Норильского Никеля" Владимира Потанина. Капитал Лисина Forbes оценивает в 22,7 миллиарда долларов. В то же время капитал Потанина - в 22,3 миллиарда.

Акции НЛМК стабильно растут, в то время как акции "Норильского никеля" падают в свете грядущего повышения налога на добычу полезных ископаемых, указывает Forbes. Повышение налога в меньшей степени коснется тех, кто занимается добычей железной руды, а "падающий рубль поддержит маржу экспортеров, так что для НЛМК вырисовывается в целом благоприятная картина", считает цитируемый Forbes эксперт Максим Худалов.

Еще весной Лисин занимал третью строчку рейтинга после Потанина и совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона. В то же время российские миллиардеры значительно опустились в общем рейтинге - если Потанин весной занимал 38-ю строчку рейтинга, то Лисин сегодня занимает лишь 55-ю. Самым богатым гражданином Германии издание Welt считает владельца супермаркетов Lidl Дитера Шварца (Dieter Schwarz), чей капитал оценивается в 41,8 миллиарда евро. В то же время Forbes считает, что у Шварца только 34,9 миллиарда долларов.

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