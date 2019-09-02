 Владимир Лисин стал самым богатым человеком России | Новости из Германии о России | DW | 29.09.2020

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Россия

Владимир Лисин стал самым богатым человеком России

В рейтинге миллиардеров Forbes сменился самый богатый россиянин. Вместо Владимира Потанина им стал владелец Новолипецкого металлургического комбината.

Владимир Лисин

Владимир Лисин

Владимир Лисин, обладающий контрольным пакетом акций Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК), стал самым богатым человеком России по обновляющемуся в режиме реального времени рейтингу Forbes. По состоянию на ночь на вторник, 29 сентября, он сместил с первого места владельца "Норильского Никеля" Владимира Потанина. Капитал Лисина Forbes оценивает в 22,7 миллиарда долларов. В то же время капитал Потанина - в 22,3 миллиарда.

Акции НЛМК стабильно растут, в то время как акции "Норильского никеля" падают в свете грядущего повышения налога на добычу полезных ископаемых, указывает Forbes. Повышение налога в меньшей степени коснется тех, кто занимается добычей железной руды, а "падающий рубль поддержит маржу экспортеров, так что для НЛМК вырисовывается в целом благоприятная картина", считает цитируемый Forbes эксперт Максим Худалов.

Еще весной Лисин занимал третью строчку рейтинга после Потанина и совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона. В то же время российские миллиардеры значительно опустились в общем рейтинге - если Потанин весной занимал 38-ю строчку рейтинга, то Лисин сегодня занимает лишь 55-ю. Самым богатым гражданином Германии издание Welt считает владельца супермаркетов Lidl Дитера Шварца (Dieter Schwarz), чей капитал оценивается в 41,8 миллиарда евро. В то же время Forbes считает, что у Шварца только 34,9 миллиарда долларов.

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    Автор: Клаус Ульрих, Элла Володина


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