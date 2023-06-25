Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 26 июня.

На 488-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий понедельника, 26 июня (время московское).

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Уголовное дело против Евгения Пригожина по обвинению в организации вооруженного мятежа не прекращено, а продолжает расследоваться следственным управлением ФСБ РФ. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на источники в Генпрокуратуре. Дело против владельца ЧВК "Вагнер" было возбуждено 23 июня. О его прекращении пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил после встречи Пригожина с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Ее итогом стало прекращение похода вагнеровцев на Москву и согласие Пригожина уехать в Беларусь. Однако по данным "Коммерсанта", владелец ЧВК "Вагнер" остается фигурантом уголовного дела, а расследование мятежа продолжается. Источник издания сообщил, что для прекращения дела "прошло слишком мало времени".

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За минувшие сутки российская армия потеряла 950 военных, один танк, 14 боевых бронированных машин и 21 артиллерийскую систему, сообщили в Генштабе ВСУ .

Воздушные силы Украины 25 июня нанесли восемь ударов по скоплениям российских войск. Были перехвачены шесть российских дронов оперативно-тактического уровня.

Ракетно-артиллерийские войска за прошедшие сутки поразили два командных поста ВС РФ, три района сосредоточения войск и военной техники, четыре склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и десять артиллерийских подразделений.

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В Москве снимают ограничения, связанные с режимом КТО, введенным в связи с мятежом наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Об этом сообщил мэр столицы РФ Сергей Собянин. "Благодарю москвичей за спокойствие и понимание", - отметил он в Telegram. Выпускной для школьников проведут 1 июля, добавил градоначальник.

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С начала контрнаступления ВСУ отвоевали у российских войск около 130 квадратных километров вдоль южной линии фронта. Однако за последнюю неделю ситуация на юге существенно не изменилась, сообщила государственному радио заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Вдоль восточной линии фронта в районе городов Лиман, Бахмут, Авдеевка и Марьинка за последнюю неделю произошло около 250 боестолкновений.

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Посольство Украины в Израиле обвинило страну в тесном сотрудничестве с РФ и в "четкой пророссийской позиции". В ответ на это Министерство иностранных дел Израиля вызывает украинского посла.

Украинское диппредставительство на своей странице в Facebook упрекнуло Израиль в отсутствии гуманитарной помощи в войне с Россией, назвало визит министра иностранных дел Израиля в Украину "безрезультатным", а также раскритиковало интервью премьер-министра Нетаньяху, где "были выдвинуты вполне вымышленные и спекулятивные предположения, предполагающие передачу западного оружия с украинского поля боя сирийскому и иранскому режимам".

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В Дании в условиях строгой секретности прошла мирная конференция по Украине. По сообщениям СМИ, помимо представителей нескольких западных государств в ней также приняли участие дипломаты из стран глобального Юга, в том числе, Китая, Индии, Бразилии и Южной Африки. Эти страны до сих пор занимали в основном нейтральную или сдержанную позицию в войне в Украине. По информации общественно-правовой телекомпании ARD, официальные мирные переговоры с участием этих стран могут состояться уже в июле. Датские СМИ и информационное агентство AFP сообщили, что инициатива проведения конференции исходила от Украины.

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Cредствами ПВО воздушного командования "Юг" в ночь на 26 июня уничтожены две крылатые ракеты "Калибр" и семь ударных беспилотников типа Shahed, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Всего, по их оценке, ВС РФ осуществили пуски трех крылатых ракет "Калибр" с подводной лодки в Черном море и восьми ударных беспилотников иранского производства "Shahed-136/131" с восточного побережья Азовского моря.

Кроме того, ВС РФ атаковали с северного направления четырьмя БПЛА неустановленного типа, все они уничтожены в зоне ответственности воздушного командования "Центр", указали в ВСУ.

Разведка ФРГ недостаточно оперативно предупредила правительство о мятеже Пригожина

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"Германское правительство было весьма удивлено драматическими событиями в России. BND, по-видимому, не сработала как система раннего предупреждения", - пишет Der Spiegel . По его данным, федеральная разведслужба проинформировала ведомство канцлера лишь вечером 23 июня. В свою очередь, по сведениям The Washington Post, спецслужбы США еще в середине июня располагали сведениями о том, что Пригожин планирует насильственную акцию в России.

По данным Der Spiegel, другие важные ведомства правительства Германии были проинформированы BND только утром 24 июня. К тому времени силы Пригожина уже вошли в Ростов-на-Дону, где взяли под контроль военные объекты.

Работа Федеральной разведывательной службы, вероятно, станет темой спецзаседания комитета по иностранным делам в бундестаге. По информации издания, 26 июня парламентарии соберутся в Берлине для конфиденциального обмена мнениями с представителями правительства.

Главе BND Бруно Калю придется в ближайшие дни объяснить, почему его ведомство не было в курсе важных событий в России - или, возможно, не знало, как правильно интерпретировать имеющуюся информацию, добавляет Der Spiegel.

Ранее немецкие телеканалы ARD и ZDF также подверглись резкой критике за то, что поздно начали освещать попытку военного мятежа в РФ.

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Министерство обороны Великобритании обнародовало статистику обучения украинских военнослужащих. За 2022 год пятинедельные тренировки, организованные британской стороной и ее союзниками, прошли 17 тысяч военных, заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Лондон рассчитывает обучить около 30 тысяч человек к 2024 году.

Австралия готовит новый пакет военной помощи Украине

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Австралия направит Украине новый пакет военной помощи на 110 млн австралийских долларов (67,5 млн евро), заявил премьер-министр Энтони Альбанезе. Украинской стороне отправят 28 бронетранспортеров M113, 14 автомобилей специального назначения, 28 грузовиков и 14 прицепов, а тамже артиллерийские боеприпасы калибра 105 мм объяснил глава австралийского правительства. Кроме того, Канберра переведет 10 млн австралийских долларов (6,13 млн евро) Управлению ООН по координации гуманитарной деятельности на снабжение жителей Украины укрытиями, медицинскими услугами и питьевой водой, а также продлит на 12 месяцев режим беспошлинного ввоза товаров из Украины, добавил Альбанезе.

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Бои в районе Бахмута Фото: SERHII NUZHNENKO/RL/RFE/REUTERS

Мятеж Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер", по-видимому, пока не оказал существенного влияния на способность армии РФ проводить наступательные и оборонительные операции в Украине, отмечает американский Институт изучения войны (ISW) в своей новой сводке. Как российские, так и украинские источники сообщали, что боевые действия продолжались в обычном режиме вдоль всей линии фронта. При этом российские войска провели больше наземных атак возле Бахмута, чем в предыдущие несколько дней, пишут аналитики института.

При этом некоторые российские провоенные блогеры поспешили заранее объяснить выступлением Пригожина любые успехи Украины на фронте, достигнутые 24 и 25 июня, отмечают в ISW.

Депутат бундестага ФРГ: Путин ужесточит политику после мятежа Пригожина

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Президент России Владимир Путин ужесточит проводимую им политику после мятежа основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина, считает депутат бундестага Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter). "Путин должен избежать создания у своих противников впечатления, что ему нанесен удар. Он должен продемонстрировать силу во внутренней политике", - приводит слова парламентария издание Der Tagesspiegel. Кремль "усилит войну против Украины и будет действовать еще более жестоко", добавил Кизеветтер. В то же время эксперт Свободной демократической партии Ульрих Лехте (Ulrich Lechte) допускает, что Путин "укрепит свой режим террора, чтобы исправить возникшее впечатление собственной слабости".

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Возможное нападение боевиков ЧВК "Вагнер" на Украину со стороны Беларуси станет для них самоубийством, заявил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. По его словам, ситуация в Северной операционной зоне остается стабильной и контролируемой, украинские войска пока не наблюдают наращивание техники или живой силы.

Президент Франции: Мятеж Пригожина указывает на разногласия внутри власти в РФ

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Мятеж основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина демонстрирует разногласия внутри власти в России, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью газете La Provence . Ситуация продолжает развиваться и указывает на хрупкость как армии РФ, так и "вспомогательных сил, подобных "Группе Вагнера", отметил глава государства.

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В Одесской области работает система противовоздушной обороны, передает оперативное командование "Юг". Военные призвали жителей находиться в укрытиях и не выкладывать в социальные сети фото и видео работы ПВО.

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За истекшие сутки российские войска совершили 16 обстрелов приграничных территорий Сумской области, заявила военная администрация региона. Украинская сторона зафиксировала 76 взрывов. В Миропольской общине ранен мирный житель, повреждены 2 жилых дома, гараж, летняя кухня и автомобиль, в Белопольской общине поврежден дом и сарай, в Шалыгинской - несколько домов, отметили власти.

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Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Стороны подтвердили поддержку Украины, а также обсудили ситуацию в России, подчеркнув, что внимательно наблюдают за обстановкой и будут поддерживать тесные контакты с союзниками и партнерами, сообщила канцелярия главы канадского правительства.

Кроме того, глава Белого дома беседовал по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. По данным официального Киева, государственные деятели обсудили ход боевых действий, события в РФ и расширение оборонного сотрудничества. Украинский лидер поблагодарил президента США за поддержку Украины и "коалиции истребителей". В то же время Байден подтвердил оказание дальнейшую помощь Киеву в области безопасности, экономической и гуманитарной помощи, указали в Вашингтоне.

Министры обороны США и Украины на встрече в Брюсселе Фото: Simon Wohlfahrt/AFP/Getty Images

Между тем состоялся телефонный разговор министра обороны США Ллойда Остина и его украинского коллеги Алексея Резникова. Они обсудили вопросы безопасности в регионе и обстановку в Украине, а также приоритетную помощь в области безопасности для удовлетворения потребностей Киева на поле боя, заявили в Пентагоне.

Литва призвала усилить восточный фланг НАТО на фоне мятежа Пригожина

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Президент Литвы Гитанас Науседа призвал усилить восточный фланг НАТО на фоне мятежа основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина в России. Глава литовского государства особо выделил необходимость укрепить безопасность восточных границ в случае прибытия создателя ЧВК в граничащую с Литвой Беларусь. Вильнюс намерен использовать больше возможностей спецслужб, чтобы иметь возможность оценивать "аспекты политики безопасности" ситуации в Беларуси, подчеркнул Науседа. В то же время президент Литвы отметил, что пока не обладает сведениями о появлении Пригожина на белорусской территории.

Хроника событий 25 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 июня 00.00 - 13.59 >>>

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