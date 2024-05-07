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Владельцы "Макфы" хотят выкупить акции компании

Александра Иванова
7 мая 2024 г.

Владельцы производителя макаронных изделий предложили государству мировое соглашение с выкупом акций и участием Росимущества в управлении компанией.

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Упаковка макарон, произведенных компанией "Макфа"
Упаковка макарон, произведенных компанией "Макфа"Фото: Dmitry Feoktistov/TASS/dpa/picture alliance

Владельцы компании - производителя макаронных изделий "Макфа", имеющей 6000 сотрудников, хотят выкупить акции предприятия, заключив мировое соглашение с государством. Об этом пишет онлайн-издание "РБК" со ссылкой на адвоката Игоря Трунова во вторник, 7 мая.

По условиям соглашения "нынешний владелец выкупит предприятие, а государство войдет в его управление", передает издание его слова. Кроме того, как указывает Трунов, ежегодно "Макфа" будет направлять 1 млрд рублей "на благотворительные цели, связанные со специальной военной операцией". Третьим лицом в соглашении должно стать Росимущество.

Трунов предупредил, что на фоне действующих санкций переход компании в государственное управление может привести к остановке производства из-за проблем с обслуживанием иностранного оборудования. А из-за этого, в свою очередь, может возникнуть дефицит хлебобулочных изделий в регионе.

Иск Генпрокуратуры о национализации "Макфы"

28 марта Генпрокуратура РФ обратилась с иском в Центральный районный суд Челябинска, потребовав обратить в доход государства активы АО "Макфа" - одного из крупнейших в России производителей макаронных изделий.

По мнению ведомства, это и еще несколько предприятий, включая "Смак" и "Челябинскоблгаз", имеют коррупционное происхождение, так как их бенефициары - экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич и бывший депутат Госдумы Вадим Белоусов - занимались бизнесом, находясь на государственной службе. Таким образом, они "в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения", писал "Коммерсант".

1 апреля агентство ТАСС сообщило об аресте счетов и активов родственников Юревича и Белоусова на общую сумму в 100 триллионов рублей. Указывалось, что арест был наложен для обеспечения иска Генпрокуратуры о взыскании имущества "Макфы" и аффилированных с ней компаний в интересах РФ.

Как отмечает "РБК" в статье от 7 мая, 100 трлн рублей - это больше, чем вся находящаяся в обращении рублевая денежная сумма по состоянию на 1 марта 2024 года (99,4 трлн рублей). "Адвокат "Макфы" Павел Хлюстов назвал эту сумму продуктом "творчества судебного пристава", - пишет "РБК".

 

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