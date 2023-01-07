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Клуб "Полигон" в Костроме после пожара в ноябре 2022 года
Клуб "Полигон" после пожара в ноябре 2022 годаФото: Kostroma Region Prosecutor's Off/dpa/picture alliance
ОбществоРоссия

Владельцу сгоревшего клуба "Полигон" продлили арест

Александра Иванова
26 мин. назад

Владелец клуба "Полигон" и главы фирмы, занимавшейся организацией работы заведения, останутся под стражей до 5 апреля, решил Басманный суд Москвы. Пожар в костромском клубе унес жизни 13 человек.

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Басманный суд Москвы продлил до 5 апреля арест Ихтияра Мирзоева - владельца здания клуба "Полигон" в Костроме, где в ночь на 5 ноября 2022 года произошел масштабный пожар, унесший жизни 13 человек. Соответствующее постановление суда было обнародовано в субботу, 7 января.

В документе отмечается, что на тот же срок был продлен арест и директору ООО "Империя" Наталье Белоноговой. Ее фирма занималась организацией работы клуба. Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайства защиты об  изменении обвиняемым меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей.

Мирзоев проходит по уголовной статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей. Белоноговой предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

Пожар в костромском клубе "Полигон"

По сведениям СМИ, перед началом пожара в костромском клубе "Полигон" произошла драка, в ходе которой один из посетителей заведения воспользовался ракетницей или сигнальным пистолетом. Из помещения были эвакуированы 250 человек. Кроме того, из-за создавшегося задымления были выведены 15 жильцов стоящего поблизости многоквартирного дома.

Областные власти объявили 7 ноября 2022 года днем траура в регионе. 

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