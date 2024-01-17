Визовый скандал в Польше: задержан экс-замглавы МИД Вавжик

В Польше задержан бывший заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик, подозреваемый в коррупции. Как уточнило в среду, 17 января, Центральное антикоррупционное бюро (CAB) Польши, в отношении дипломата, являющегося членом партии "Право и справедливость" (ПиС), ведется расследование в связи с "получением денежного вознаграждения за ускоренное рассмотрение вопроса по выдаче виз".

Петр Вавжик с 2019 года отвечал в МИД Польши за консульские вопросы. В августе 2023 года его внезапно сняли с этой должности. Одновременно с этим CAB провело обыски в возглавляемом им отделе.

Незаконное оформление польских виз мигрантам из Азии и Африки

Как пишут польские СМИ, Вавжик был причастен к схеме, в рамках которой компании-посредники предлагали желающим оформить визы в Польшу в обход официальной процедуры за значительную сумму денег. В результате мигранты из стран Азии и Африки получали возможность незаконно попасть на территорию стран-участниц Шенгенского соглашения, включая в Германию. Указывается, что визы для многократного въезда пользовались у подобных клиентов особенным спросом.

Как сообщала ранее прокуратура Польши, расследование по этому делу ведется в отношении семи лиц. При этом изучаются обстоятельства выдачи нескольких сотен рабочих виз в консульствах Польши в ряде арабских стран, а также на Филиппинах, в Сингапуре, в Гонконге и на Тайване. Между тем партия "Гражданская платформа" экс-главы Евросовета Дональда Туска, которая находилась в оппозиции во время работы Петра Вавжика на посту замглавы МИД в правительстве тогдашнего премьера Матеуша Моравецкого, утверждает, что масштабы визовых злоупотреблений на самом деле гораздо крупнее.

Роль Петра Вавжика в визовом скандале в Польше

По данным украинского онлайн-издания "Европейская правда" , Петр Вавжик лично отдавал консулам распоряжение выдавать визы отдельным группам лиц, что являляется нарушением. За такую услугу мигрантам нужно было заплатить около 4000-5000 долларов США и более, если речь шла о соискателях из таких стран, как Пакистан или Бангладеш.

О визовом скандале в Польше стало известно в сентябре 2023 года. 15 сентября польский МИД сообщил, что разрывает все договоры с компаниями-посредниками в оформлении виз. Кроме того, было объявлено о проверках во всех консульских учреждениях страны.

Особенно сильный резонанс сообщения о злоупотреблениях в польском МИД имели потому, что действия Вавжика шли вразрез с официальной позицией его партии, настаивающей на ужесточении миграционной политики в Польше.

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