День 435-й войны: Запад наращивает помощь Украине

На 435-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Визит Зеленского в Нидерланды

Президент Украины Владимир Зеленский нанес визит в Нидерланды, где встретился с политическим руководством этой страны и посетил Международный уголовный суд (МУС) в Гааге. В ходе выступления в парламенте Нидерландов он поблагодарил королевство за поддержку Украины и за "единство Европы". Одновременно он призвал снабдить Украину более современным вооружением. "Чем мощнее оружие и чем дальше его дальность действия, тем больше жизней можно спасти от ежедневных обстрелов", - заявил он.

Зеленский назвал Гаагу, где заседает Международный уголовный суд, "сердцем международного правосудия". Он заявил, что президент России Владимир Путин заслуживает приговора МУС. "Мы все хотим видеть здесь другого Владимира. И я уверен, что мы увидим, как это произойдет, когда мы победим. Если вы посмотрите на любую агрессивную войну в истории, у всех есть одна общая черта. Виновники войны не верили, что им придется отвечать за сделанное ими", - сказал глава украинского государства в World Forum Conference Center после посещения МУС.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте подчеркнул, что Россия должна быть привлечена к ответственности за "преступление агрессии и другие военные преступления". Москва не может победить в войне, заявил он. Амстердам непоколебим в поддержке Киева, подчеркнул глава нидерландского правительства, добавив, что в вопросе военной помощи "нет никаких табу". Кроме того, Рютте отметил прогресс Украины на пути к членству в Евросоюзе.

Запад наращивает военную помощь Украине

По словам Марка Рютте, Нидерланды обсуждают с Великобританией и Данией поставку военных самолетов Украине. Единой позиции пока достичь не удалось, но это лишь вопрос времени, уверен нидерландский премьер. В качестве примера Рютте привел передачу Киеву самоходных артиллерийских установок и танков Leopard 2. Подобные операции "требуют времени", но сейчас в Украине есть и САУ, и Leopard 2, пояснил он.

Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине, заявил премьер-министр страны Александер Де Кроо. По его словам, Брюссель также изучает, как замороженные российские активы могут быть использованы для поддержки Украины. О работе над новым пакетом военной помощи для Украины объявила и Франция. Министр иностранных дел страны Катрин Колонна, однако, не привела каких-либо подробностей.

В Киеве проходит испытания израильская система оповещения о ракетном нападении, сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. По словам дипломата, систему могут задействовать в течение двух ближайших месяцев. Он не уточнил, о каком именно оборудовании идет речь, указав лишь, что данная система способна "идентифицировать различные объекты, включая баллистические ракеты, и рассчитывать, куда они направляются". По словам Корнийчука, израильские технологии помогут предупреждать жителей районов, которым грозят удары ракет или беспилотных летательных аппаратов.

Взрыв дрона над Кремлем

В США отвергли обвинения России в причастности Вашингтона к взрыву беспилотного летательного аппарата над Кремлем, который Москва назвала попыткой Киева атаковать резиденцию президента РФ. Подобные высказывания являются ложными, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби, добавив, что Вашингтон "не поощряет атаки Киева за пределами территории Украины и не способствует им".

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) склоняются к версии, что российская сторона инсценировала атаку беспилотников на Кремль в попытке создать условия для более широкой мобилизации общества. В своем отчете ISW называет маловероятным тот факт, что беспилотники могли преодолеть несколько эшелонов систем ПВО, установленных в Москве. Подозрение вызывает и относительно хорошая съемка взрыва дронов над Кремлем. "Немедленная, последовательная и скоординированная реакция Кремля на инцидент свидетельствует о том, что нападение было внутренне подготовлено таким образом, чтобы его предполагаемые политические последствия перевешивали конфуз", - считают в ISW.

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встревожен инцидентом с беспилотником над Кремлем. "Нас беспокоит то, что это может быть использовано как оправдание для дальнейших атак на Украину", - заявил глава европейской дипломатии. Брюссель призвал Москву "не использовать предполагаемую атаку как предлог для дальнейшей эскалации войны". При этом он указал странам-участницам ЕС на необходимость и впредь поддерживать Киев в военном, политическом и экономическом плане.

Российские удары по Украине

В результате атаки беспилотников на Киев в ночь на 4 мая обломки дронов упали примерно на 10 домов в Шевченковском, Печерском и Подольском районах украинской столицы, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Обломками частично повреждены припаркованные вблизи домов автомобили и дорожное покрытие. Информации о пострадавших гражданах нет.

Украинские силы минувшей ночью уничтожили 18 ударных дронов "Шахед" и разведывательный беспилотник, а в целом россияне выпустили по территории Украины 24 ударных дрона "Shahed-136/131", заявило командование Воздушных сил ВСУ. Дроны прилетели с северного направления (из Брянской области) и с юга (с восточного побережья Азовского моря). "Боевая работа велась в северных, центральных и южных областях Украины, было применено зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр", - указали в Воздушных силах.

Предполагаемые удары Украины по России

Минувшей ночью беспилотник нанес удар в Ростовской области. Пострадал Новошахтинский завод нефтепродуктов в селе Киселевка Красносулинского района, сообщил губернатор региона Василий Голубев. По его словам, беспилотник попал в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода, после этого он взорвался, возник пожар. "Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный", - заявил Голубев.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердил, что на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе загорелись резервуары с нефтепродуктами, не уточнив, что стало причиной пожара. "Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе. Уже работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники", - написал Кондратьев. Ранним утром по местному времени пожар был потушен.

В Брянской области восстановлено движение на участке железной дороги Снежетьская - Белые Берега, сообщила пресс-служба компании "Российские железные дороги". Неизвестные 2 мая подорвали железнодорожное полотно вблизи станции Снежетьская, а днем ранее в регионе из-за взрыва загорелся поезд с нефтепродуктами.

ОБСЕ: Россия совершила военное преступление

Россия совершила военное преступление, вывозя украинских детей из Украины, говорится в отчете Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Депортации в Россию и на территории, подконтрольные РФ, также могут считаться преступлениями против человечности, отмечается в документе. "Точные цифры пока остаются неясными, однако факт масштабных перемещений не оспаривается ни Украиной, ни Россией", - подчеркнули трое экспертов по правовым вопросам из Латвии, Норвегии и Чехии, которым 45 из 57 государств-членов ОБСЕ поручили расследовать обвинения в адрес Москвы. В ОБСЕ призвали Россию немедленно прекратить вывоз детей из Украины, отметив, что Международный уголовный суд тоже расследует этот вопрос.

"Экономический безвиз"

Украина и Евросоюз договорились о продлении "экономического безвиза" еще на один год, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Украинский бизнес сможет и дальше продавать свои товары в Евросоюз без каких-либо квот, пошлин или тарифов. Это важно для восстановления нашей экономики", - сказал он. По словам Шмыгаля, возобновлен доступ украинской аграрной продукции на европейский рынок. "Совместно с Еврокомиссией удалось договориться о прекращении блокирования транзита более 500 позиций украинских аграрных товаров", - уточнил он.

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