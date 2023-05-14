День 445-й войны: визит Зеленского в Германию

На 445-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в воскресенье, 14 мая, российские войска продолжали попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивлялись агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Визит президента Украины в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Германию. Это первый визит украинского лидера в ФРГ после начала развязанной Россией войны против Украины.

Украинский лидер встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), который принял его во дворце Бельвю - резиденции главы государства. Там Зеленский выразил признательность ФРГ, внеся соответствующую запись в книгу для посетителей. "В самое сложное время в современной истории Украины Германия доказала, что она настоящий друг и надежный союзник, который со всей решимостью стоит на одной стороне с украинским народом в борьбе за защиту свободы и демократических ценностей", - написал он на английском.

После этого украинский президент провел встречу с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Украинского лидера приветствовали с воинскими почестями. Продолжались переговоры на полчаса дольше, чем было запланировано. Среди тем обсуждения, которые обозначил сам Зеленский, - "оружие, ПВО, реконструкция, Евросоюз, НАТО, безопасность".

Владимир Зеленский и Олаф Шольц Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Визиты в европейские столицы связаны, в том числе с намерением создать "коалицию истребителей" для поставок Киеву военной авиации, пояснил Зеленский в ходе совместной пресс-конференции с Шольцем. "Частично мои визиты по столицам Европы направлены именно на это... Сегодня буду обращаться и к немецкой стороне, чтобы поддержали в этой коалиции Украину. Для нас это очень важно", - сказал Зеленский.

На вопрос о поставках Украине истребителей Шольц ответил, что Германия сосредоточивается на уже предоставляемых системах вооружения и того оружия, с помощью которого ВСУ может заставить Москву вывести войска из Украины.

"Мы поддерживаем Украину не только гуманитарно, но и политически, финансово и, конечно, оружием. Мы будем поддерживать вас настолько долго, насколько понадобится", - заявил канцлер ФРГ, напомнив об объявленном накануне рекордном пакете военной помощи Германии Украине. При этом Шольц ушел от ответа на прямой вопрос о готовности Берлина предоставить Киеву конкретный план подготовки для вступления в НАТО.

Украина не атакует российскую территорию, указал Зеленский, у нее на это нет ни времени, ни сил, ни лишних вооружений, Киев освобождает принадлежащие ему по праву территории. Канцлер ФРГ на это ответил: "Всем должно быть ясно: Россия должна вывести войска, без этого мира не будет". Никакого "замораживания" конфликта, подчеркнул Шольц, быть не может.

Во второй половине дня Владимиру Зеленскому вручили Международную премию имени Карла Великого в ратуше Ахена на западе Германии. Президент выступал сначала на английском, потом перешел на украинский. Олаф Шольц обратился с хвалебной речью (Laudatio) в адрес президента Украины. Несколько раз в своей речи Шольц обращался к Зеленскому на "ты". Свое выступление, в котором канцлер ФРГ пообещал долгосрочную поддержку Киеву, политик закончил словами: "Слава Украине!"

Перед собравшимися выступили также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. На церемонии вручения присутствовали глава Европарламента Роберта Метсола, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, Вероника Цепкало, которая в свое время участвовала в избирательной кампании в Беларуси в составе "женского трио", и сестра Марии Колесниковой. В городе по случаю визита Зеленского состоялось проукраинское шествие. Всего полицией Ахена были зарегистрированы шесть демонстраций различной направленности. Состоялась и пророссийская акция, передало агентство dpa.

По итогам визита Зеленского в ФРГ была принята совместная декларация Берлина и Киева. Германия продолжит поддерживать Украину в укреплении ее обороноспособности, предоставляя специализированные пакеты нового военного оборудования, указывалось в документе. Стороны подтвердили приверженность привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях, совершенных в связи с войной России против Украины, а также согласились с необходимостью усилить санкционное давление на Москву.

После визита в ФРГ президент Украины прибыл в Париж. "Обсудим важнейшие пункты двусторонних отношений", - написал глава украинского государства в Telegram. По информации агентства Reuters, украинского лидера во французской столице встретили премьер-министр Франции Элизабет Борн и министр иностранных дел этой страны Катрин Колонна.

Военные действия

Украинские территории площадью 16,85 кв. км освободили ВСУ в районе Бахмута в результате недавних контратак. Такую оценку привел в своей новой сводке американский Институт изучения войны (ISW). Это несколько меньше той цифры, которую назвал 13 мая спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый - он заявлял о деоккупации за три дня контратак 17,3 кв. км.

При этом аналитики института пока "не наблюдают визуальных подтверждений" небольших продвижений ВСУ к юго-западу от Бахмута, о которых писали российские военные блогеры. По их данным, украинская армия продвинулась в сторону Клещиевки (7 км к юго-западу от города) со стороны Предтечино (16 км в том же направлении от Бахмута).

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал бои в Бахмуте "прелюдией к контрнаступлению". "Украина перехватила инициативу. Это не означает, что Бахмут будет освобожден завтра. Но тяжелые бои будут продолжаться, а боеспособность России будет и дальше разрушаться", - сказал Подоляк. "Уже есть небольшие локальные сдвиги в разных частях Донецкой области", - добавил он.

Министерство обороны России признало гибель в Украине двух офицеров старшего командного состава. О смерти полковников Вячеслава Макарова и Евгения Бровко сообщили в пресс-службе ведомства. Командир 4-й мотострелковой бригады Вячеслав Макаров и заместитель командира армейского корпуса по военно-политической работе полковник Евгений Бровко находились на передовой и "на другом участке отражения атак противника" соответственно, утверждали в оборонном ведомстве РФ. По его версии, Макаров был тяжело ранен в ходе отражения атаки ВС Украины и погиб во время эвакуации с поля боя. Бровко также погиб в ходе боя, "получив множественные осколочные ранения", заявили в министерстве. Оба полковника погибли на фронте в направлении Соледара и Бахмута.

Формально российская Объединенная группировка войск в Украине организована так же, как в начале полномасштабного вторжения, но на деле за 445 дней войны произошли серьезные изменения, отметило в ежедневной сводке Минобороны Великобритании. Силы РФ по-прежнему, вероятно, состоят из более чем 200 тысяч человек, объединенных примерно в 70 боевых полков и бригад, разделенных на пять группировок, говорилось в обзоре.

Однако, если в феврале 2022 года Объединенная группировка войск состояла из профессиональных военных, регулярно участвовавших в учениях, и была оснащена достаточно современной техникой, то к 445-му дню войны в нее в основном входят "плохо подготовленные мобилизованные, использующие устаревшую технику", считают в британской разведке.

Маловероятно, что Россия сумела "создать большой, дееспособный, мобильный резерв для реагирования на возникающие оперативные вызовы" и что она может эффективно координировать крупномасштабные военные действия вдоль 1200-километровой линии фронта, заключило Минобороны Великобритании.

Киевская городская военная администрация (КГВА) разъяснила ситуацию вокруг ночной воздушной атаки на украинскую столицу - седьмой с начала мая. По предварительной информации, до полуночи ВС РФ запустили в воздушное пространство вокруг столицы дроны-разведчики. По данным КГВА, скорее всего - для выявления позиций украинской ПВО. "Все БПЛА, которые двигались в направлении Киева, были уничтожены на дальних подступах", - говорилось в сообщении. После полуночи воздушная тревога была связана с вероятной атакой крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков с Каспийского направления. Однако в воздушном пространстве вокруг столицы таких крылатых ракет зафиксировано не было, заявили в КГВА.

Мирный план Ватикана

Зеленский заявил, что его встреча с папой римским Франциском 13 мая "действительно может повлиять на историю, действительно может помочь остановить зло агрессии". Такое утверждение содержалось в традиционном вечернем видеообращении. При этом Зеленский в интервью итальянскому телевидению вечером 13 мая заявил: "Для меня было честью встретиться с Его Святейшеством, но он знает мою позицию. Война идет в Украине, и мирный план должен быть украинским. Мы весьма заинтересованы в том, чтобы Ватикан поддержал нашу формулу мира". Зеленский также дал понять, что не видит Ватикан в роли посредника в Украине.

Между тем Рим прокомментировал инициативу папы Франциска. "Знали ли мы о мирном плане Ватикана? Честно говоря, нет", - заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. При этом он отметил, что папа римский делает все, чтобы завершить войну, но позиция Италии неизменна: справедливый мир должен предусматривать восстановление международного права и освобождение оккупированных территорий Украины.

СМИ - о перспективе членства Украины в НАТО и о возможности атак на РФ

Дипломаты и чиновники стран НАТО работают над решением, которое сигнализировало бы возможности для Украины присоединиться к Северотлантическому альянсу в будущем, написала The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. При этом на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля альянс намерен предложить Украине немедленную помощь, но не членство прямо сейчас, указала WSJ.

В свою очередь, как отметила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на "утекшие" секретные документы американской разведки, Владимир Зеленский "за закрытыми дверями" предлагал совершить атаки на территории России. Согласно одному из документов, на совещании в конце января Зеленский якобы предложил двинуть украинскую армию на российскую территорию и "захватить неназванные приграничные города РФ", чтобы "дать Киеву рычаг для давления в переговорах с Москвой".

Кроме того, отметила газета, из "утекших" документов следует: на встрече с вице-премьером Юлией Свириденко в середине февраля Зеленский заявил, что Украина "должна просто взорвать" российский нефтепровод "Дружба", чтобы "разрушить промышленность (премьер-министра Венгрии. - Ред.) Виктора Орбана, которая в значительной степени основывается на использовании российской нефти".

Репортаж из Никополя близ оккупированной Запорожской АЭС

С 24 февраля 2022 года в результате обстрелов города Никополя российской армией погибли 44 жителя города и 210 были ранены. Город время от времени массировано обстреливает российская артиллерия с территории оккупированной Запорожской АЭС. Как жителям Никополя удается жить под обстрелами и почему не все хотят эвакуироваться - в репортаже DW.

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