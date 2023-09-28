Визит главы НАТО в Киев и другие события 582-го дня войны

На 582-й день войны, развязанной Россией, украинская армия продолжает контрнаступление, постепенно освобождая оккупированные территории. ВС РФ наносят удары по населенным пунктам Украины. Заявления представителей воюющих сторон не всегда возможно проверить по независимым источникам.

Необъявленный визит Столтенберга

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров украинский лидер призвал НАТО помочь усилить противовоздушную оборону страны, чтобы иметь возможность защитить энергетическую инфраструктуру Украины, особенно в условиях приближающейся зимы. Генсек НАТО пообещал приложить усилия, чтобы такие поставки от стран-партнеров увеличивались. "Мы должны пройти через эту зиму вместе, чтобы защитить нашу энергетическую инфраструктуру и жизни наших граждан", - подчеркнул Зеленский на совместной со Столтенбергом пресс-конференции по итогам переговоров.

Глава альянса также прокомментировал продолжающее контранаступление ВСУ. По словам Столтенберга, украинские войска ведут ожесточенные бои, "но постепенно одерживают верх на местности". Украинцы бьются за свои семьи и свободу, а "Москва сражается за свои имперские заблуждения", - приводит слова генсека НАТО агентство AFP.

Поражение Авдеевского коксохимического завода

Российские войска нанесли ракетные удары по территории Авдеевского коксохимического завода. Как заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, удар был нанесен двумя ракетами. Одна из них попала в склад хранения нафталина, вызвав возгорание остатков. При этом, подчеркнул он, к счастью обошлось без пострадавших.

Видео с последствиями удара выложил в своем Telegram-канале бывший директор завода, народный депутат Муса Магомедов. "Миротворцы"… продолжают уничтожать промышленность Донбасса", - написал он.

Легион "Свобода России" рассказал о рейде в Белгородскую область

Российские добровольцы из украинского легиона "Свобода России" провели очередной рейд на территорию Белгородской области. Информация об этом появилась в Telegram-канале подразделения. "Напоминаем путинским псам режима: наши рейды на территорию РФ - ваша новая реальность. Это будет происходить в любой нужный для нас и неожиданный для вас момент. Вы можете сколько угодно скрывать потери, но сами прекрасно знаете, сколько похоронок выписываете матерям своих подчиненных", - говорится в сообщении . В подразделении утверждают, что все поставленные задачи выполнены, потерь среди бойцов нет.

В свою очередь оперативный штаб Белгородской области не подтвердил переход границы со стороны Украины вооруженными людьми, но признает, что в районе сел Староселье и Теребрено на границе с Сумской областью был "бой на линии разграничения", в результате которого противник, якобы отступил.

НАТО увеличит производство боеприпасов

Страны НАТО намерены увеличить объемы производства боеприпасов для Украины и тех государств Североатлантического альянса, которые передали Киеву значительную часть своих вооружений. Об этом заявила посол США при НАТО Джулиан Смит в ходе виртуального форума "Выиграть войну. Выиграть мир", организованного Центром анализа европейской политики (CEPA). По ее словам, запасов некоторых образцов оружия и боеприпасов к ним не хватает, так как союзники по НАТО поставляли Украине все, что могли. Сейчас в Североатлантическом альянсе стараются усилить связи с частным сектором, чтобы в итоге ускорить производственные линии оборонной продукции, отметила посол США.

В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Киеве о наличии рамочных контрактов на 2,4 млрд евро на производство боеприпасов как для Украины, так и для пополнения запасов стран-членов. "Я могу подтвердить, что НАТО имеет рамочные контракты на производство основных боеприпасов на 2,4 млрд евро. Из них 1 млрд - это уже заключенные контракты. Речь идет об артиллерийских боеприпасах калибра 155 мм, противотанковом оружии, боеприпасах для боевых танков", - сказал Столтенберг. По его словам, форум оборонных индустрий, который состоится в Киеве 29 сентября, может стать дополнительной возможностью в контексте наращивания производства.

Россия потеряла в Украине около 90 боевых самолетов

С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 90 боевых самолетов, сообщает министерство обороны Великобритании со ссылкой на британскую военную разведку. По ее данным, ресурс российских самолетов расходуется очень интенсивно, а необходимость дополнительного технического обслуживания осложняется нехваткой запасных частей, в том числе из-за западных санкций.

У Воздушно-космических сил РФ сохраняется возможность увеличить количество боевых вылетов, но, поскольку война продолжается, износ машин в долгосрочной перспективе снизит сроки службы российской тактической авиации, прогнозируют в Лондоне.

ЕС продлил для украинцев статус беженцев до марта 2025

Украинские беженцы от войны будут пользоваться особой защитой в Европейском Союзе как минимум до марта 2025 года. Такое решение было принято на встрече министров внутренних дел стран ЕС в Брюсселе в четверг, 28 сентября, по предложению Европейской комиссии, сообщила пресс-служба Европейского совета.

После нападения России на Украину страны ЕС впервые задействовали Директиву о временной защите. Она позволяет украинским беженцам быстро и без бюрократических проволочек получить временный вид на жительство без процедуры предоставления убежища. Они могут устроиться на работу, отправить детей в школу и иметь медицинскую страховку. До сих пор временная защита была ограничена сроком до начала марта 2024 года, напоминает агентство AFP.

Продление срока действия призвано обеспечить безопасность более чем четырех миллионов украинцев, находящихся в ЕС. Около миллиона из них нашли убежище в Германии.

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