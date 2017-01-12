Виталий Ким: "Враг истощен, у него нет мотивации, нет топлива" (10.03.2022)

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Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким ответил на вопросы английской редакции DW.
Глава Николаевской областной госадминистрации Виталий Ким рассказал в интервью DW о гуманитарной ситуации в городе, подверженном интенсивным обстрелам со стороны российских военных.
Российские войска продолжили обстрел Харькова и попытались захватить аэропорт в Николаеве. В Беловежской пуще прошел третий раунд переговоров.
В Украине продолжается война, развязанная 24 февраля по приказу президента РФ Владимира Путина. DW следит за событиями понедельника, 7 марта.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями вторника, 1 марта.
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