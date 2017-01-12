 Виталий Ким: ″Враг истощен, у него нет мотивации, нет топлива″ (10.03.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 10.03.2022

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Виталий Ким: "Враг истощен, у него нет мотивации, нет топлива" (10.03.2022)

Глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким ответил на вопросы английской редакции DW.

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