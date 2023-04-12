Видео с казнью и другие события 413-го дня войны

На 413-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Мир реагирует на видео с безжалостной казнью военного

Вечером 11 апреля в российских и украинских соцсетях стало распространяться видео жестокой казни человека в военной форме - исходя из знаков отличия и слышных отрывков разговоров, скорее всего, речь идет о внесудебной казни украинского военнопленного. Ему - еще живому - отрезают голову. Когда, где и кем было записано видео, а также кто именно в нем снят, неизвестно. Существует версия, что эти события могли происходить летом 2022 года.

В течение ночи и всего дня среды, 12 апреля, украинские и международные официальные лица комментировали увиденное. Одним из первых стал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, который написал в своем Telegram-канале: "За все будет ответ и ответственность".

В СБУ сочли, что в видео зафиксированы пытки и убийство украинского военнопленного, совершенное бойцами российской армии. Начато досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженных с умышленным убийством.

"Мы найдем этих извергов. Если надо будет - достанем везде, где бы они ни были: из-под земли или с того света. Но за содеянное они точно понесут наказание", - заявил глава СБУ Василий Малюк.

"Мы ничего не собираемся забывать. И прощать убийц. Законная ответственность будет за все", - подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский, также прокомментировавший это видео.

В Евросоюзе и ООН заявили, что ролик, если увиденное достоверно передает то, что в нем произошло, является "очередным жестоким напоминанием о бесчеловечности российской агрессии". Об этом заявила официальная представительница внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали, напомнив, что убийство военнопленных является нарушением Женевских конвенций.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине в опубликованном на сайте заявлении выразила возмущение и подчеркнула, что это не единичный случай - нарушения международного гуманитарного права в отношении военнопленных происходят регулярно, они "должны быть должным образом расследованы, а виновные должны быть привлечены к ответственности".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что "мы живем в мире фейков", и надо сначала "проверить достоверность" этого видео, прежде чем делать какие-то выводы.

Министерство обороны Украины заявило, что пытается как можно быстрее установить личность человека в видео.

Совет Федерации мгновенно одобрил поправки, вводящие электронные повестки

12 апреля Совет Федерации, так же быстро, как накануне Госдума, одобрил поправки в закон, которые вводят электронные повестки в армию и новые ограничения для "уклонистов". Согласно принятым поправкам, если призывник не получил бумажную повестку и не заходил в свой аккаунт на "Госуслугах", повестка все равно будет считаться врученной через семь дней после ее появления в реестре повесток. Тогда же ему запретят выезд из страны. А через 20 дней будут вводиться новые запреты - те, кто не явился в военкомат, не смогут стать индивидуальными предпринимателями, распоряжаться недвижимостью, управлять автомобилем и брать кредиты.

Самарский журналист Сергей Подсытник в тот же день разместил на сайте Change.org петицию с призывом отменить эти поправки.

"Эти поправки нарушают наши права. Поражение гражданина в правах без суда невозможно. Теперь этим правом наделили сотрудников военкоматов", - говорится в петиции. Подсытник обращает внимание на то, что сервис "Госуслуги", через которые планируется вручать россиянам повестки, обладает рядом уязвимостей, кроме того, не у всех жителей страны есть доступ к своим аккаунтам на этом сервисе, а почти 30 процентов россиян старше 30 лет не являются активными пользователями интернета.

За день эту петицию подписали почти 70 тысяч человек.

Новые санкции США и Великобритании

США ввели санкции против 34 физических и более 120 юридических лиц из России и других государств. Нынешний санкционный пакет направлен против компаний и организаций, которые помогают России вести войну против Украины, в том числе поставляя ей товары двойного назначения в обход действующих санкций Запада.

Штрафные меры наложены, в частности, на вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, бывшего министра транспорта и гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгения Дитриха, дочь и отца депутата Госдумы Варвару и Владимира Скочи.

Под санкции попали "Международный инвестиционный банк" со штаб-квартирой в Будапеште, движение "Юнармия", российские компании "Металлоинвест" и "Мегафон", USM Алишера Усманова, десятки других российских и кипрских фирм, четыре турецких и одна китайская компания - China Head Aerospace Technology, которую подозревают в связях с Евгением Пригожиным.

В свою очередь, власти Великобритании ввели санкции против жены политика Виктора Медведчука Оксаны Марченко, а также членов семьи российского предпринимателя Владимира Евтушенкова. Варвара Скоч оказалась также и под британскими санкциями.

Неожиданные сценарии хода войны

Мировые СМИ продолжают анализировать документы из возможной утечки Пентагона. Издание The New York Times обнаружило в одном из документов 4 возможных неожиданных сценария, которые могут оказать влияние на ход войны, и к которым готовится американская разведка. Первый сценарий заключается в смерти Владимира Путина, второй - в смерти президента Украины Владимира Зеленского. Третий сценарий представляет собой смену руководства российской армии, а четвертый - возможный "удар Украины по Кремлю".

В документе говорится, что эти сценарии могут как повлиять на ход войны, так и не оказать на него существенного влияния. Кроме того, они, включая и удар по Кремлю, могут привести как к эскалации, так и к мирным переговорам, с помощью которых закончится война.

В документе не содержится оценка, насколько вероятен тот или иной сценарий.

На фоне споров об утечках госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин успокоили своих украинских коллег, подтвердив, что Вашингтон продолжит твердо поддерживать Киев в его сопротивлении российской агрессии.

Российская армия продолжает штурм Бахмута

По данным украинского Генштаба, российские войска продолжили попытки взять под полный контроль Бахмут, всего же украинская армия за сутки отбила атаки на 234 направлениях. При этом армия РФ нанесла 19 авиаударов и совершила более 10 обстрелов из РСЗО. В Запорожской области под обстрел попали города Орехов и Гуляйполе, сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Юрий Малашко. А в ходе обстрела приграничного поселка Двуречная в Купянском районе были ранены два мирных жителя Харьковской области.

Украинская сторона сообщает, что за сутки было убито 730 российских военных, а общие потери российской армии составили более 180 тысяч человек. Российское министерство обороны заявило, что за сутки на различных направлениях было убито до 600 украинских солдат.

Украина может перенести наступление на более позднюю дату

Издание The Washington Post сообщает, что, по ее данным, Украина отложила контрнаступление, которое, как ожидалось, начнется весной, из-за погодных условий, медленных поставок оборудования и нехватки боеприпасов. К задержке могла привести и предполагаемая утечка секретных документов Пентагона. По мнению WP, это может заставить украинское командование изменить планы.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль тоже заявил, что контрнаступление ВСУ для освобождения оккупированных территорий может быть перенесено на лето. "Мы не чувствуем давления со стороны наших друзей и партнеров по поводу сроков начала наступления, - сказал он в интервью американскому изданию The Hill. - Все наши друзья и партнеры понимают, что для того, чтобы перейти в наступление, нужно быть готовым к этому на 100 процентов, и даже больше того".

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