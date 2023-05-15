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Вице-президент Немецкого футбольного союза Херман Винклер
Херман ВинклерФото: Jan Kaefer/Beautiful Sports/IMAGO
ОбществоГермания

Немецкий футбольный функционер извинился за пост о Зеленском

Павел Мыльников
38 мин. назад

Херман Винклер назвал Владимира Зеленского "бывшим украинским актером" и пожаловался на меры безопасности, вызванные его визитом в Берлин. Глава Немецкого футбольного союза осудил эти высказывания.

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Вице-президент Немецкого футбольного союза (Deutscher Fußball-Bund, DFB) Херман Винклер (Hermann Winkler) в понедельник, 15 мая, извинился за собственный пост в соцсети Instagram о президенте Украины Владимире Зеленском. В этом сообщении, размещенном накануне, немецкий футбольный функционер назвал Зеленского "бывшим украинским актером".

Кроме того, Винклер пожаловался на беспрецедентные меры безопасности, вызванные визитом украинского лидера в германскую столицу. Город был "в значительной степени оцеплен", а доступ к реке "Шпрее частично закрыт для туристов", сетовал вице-президент DFB.

Осудил войну и выразил несогласие с рядом действий Зеленского

Позднее Винклер удалил запись в Instagram и объяснил в Facebook, что она была сделана "в очень эмоциональной обстановке у мемориала в Трептов-парке". Вице-президент DFB принес извинения за пост и за "вызванное раздражение", а также осудил "войну (России против Украины. - Ред.) и путинскую агрессию", но добавил: "Однако я не согласен со всем, что делает Зеленский".

Между тем президент Немецкого футбольного союза Бернд Нойендорф (Bernd Neuendorf) назвал слова Винклера "невыносимыми" и "оскорбительными" и провел с ним беседу. Инцидент "несовместим с принципами DFB", подчеркнул глава союза.

Президент Украины 14 мая провел в Берлине переговоры с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier) и канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz). Позднее в тот же день Владимир Зеленский получил в Ахене Международную премию имени Карла Великого.

ФРГ и Украина встретятся на футбольном поле

Сборная Германии по футболу 12 июня сыграет 1000-й матч в истории своих международных выступлений. Бундестим в Бремене встретится со сборной Украины.

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