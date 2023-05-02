Вице-премьер Польши: Пол-Европы хочет снова вести дела с РФ

По словам Петра Глиньского, конкуренты правящей партии "Право и справедливость" - заложники групп интересов, которые "только и думают" закончить войну в Украине и вернуться к бизнесу с РФ.

Политические конкуренты польской правящей партии "Право и справедливость"(PiS) "являются заложниками групп интересов, которые думают только о том, чтобы как можно скорее закончить войну в Украине и продолжить быть клиентом России и вести с ней бизнес". Такое мнение высказал заместитель премьер-министра Польши Петр Глиньский в интервью польскому онлайн-изданию Kurier Lubelski , обнародованном во вторник, 2 мая.

"У наших политических конкурентов просто нет другого пути. Они такие. Таковы их политические союзы, таков их электорат", - подчеркнул он.

По словам Глиньского, возобновления деловых отношений с Россией "ждет половина Европы", а бывший глава Европейского совета и экс-премьер-министр Польши Дональд Туск вернулся на родину "именно для того, чтобы спасти этот германо-российский проект (газопровод "Северный поток". - Ред.)".

Говоря о российском вторжении в Украину, Глиньский заявил: "Мы имеем дело с агрессором, целью которого является уничтожение украинского, а я не сомневаюсь, что и польского государства и нации".

Парламентские выборы в Польше

Осенью 2023 года в Польше пройдут парламентские выборы. Ожидается, что главным конкурентом правящей консервативной партии нынешнего премьер-министра Ярослава Качиньского на них выступит либерально-консервативная партия Дональда Туска "Гражданская платформа".

В 2001 году Туск стал одним из основателей этой партии. С 2003 года он - ее председатель. В 2007 году "Гражданская платформа" победила на внеочередных парламентских выборах в Польше и Туск возглавил правительство страны. На этом посту он проработал до 2014 года, когда его избрали главой Евросовета.

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