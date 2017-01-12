 Вице-премьер Латвии: Путин хочет запугать нас, но не нажмет красную кнопку из-за плохого настроения | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 17.03.2022

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Вице-премьер Латвии: Путин хочет запугать нас, но не нажмет красную кнопку из-за плохого настроения

На фоне агрессии против Украины Кремль грозит и Западу. Но применение ядерного оружия имело бы катастрофические последствия и для России, отмечает вице-премьер и министр обороны Латвии Артис Пабрикс. "Даже в России ситуация не такая, что Путин просыпается утром, у него плохое настроение, он просто достает красную кнопку и нажимает ее. Такого не может быть даже в России", уверен латвийский министр.

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