Везде есть и недорого. Почему в Польше пьют больше алкоголя

Купить алкоголь в Польше можно практически повсюду. Больше всего поляки предпочитают пиво. Врачи и политики предупреждают о росте алкоголизма среди населения.

В конце сентября 2024 года в Польше в продаже появился алкоголь в ярких пластиковых пакетах небольшого размера, на первый взгляд, напоминающих упаковки с фруктовым пюре или детскими соками. Сходство было настолько велико, что разлитый по таким пакетам фруктовый ликер с содержанием водки в одном из магазинов продавали, выставив на полку с соками популярного польского производителя Tymbark.

Соответствующую фотографию опубликовали в соцсетях X и Facebook, и она стала вирусной. История вызвала волну комментариев и дискуссию о том, не является ли такая упаковка способом представить алкоголь чем-то безобидным, и не приобщаются ли дети и молодежь, благодаря красочной упаковке, напоминающей пакет с соком, к спиртному?

Вообще-то в Польше запрещено продавать алкоголь лицам младше 18 лет. Поэтому на спор отреагировали и политики, раскритиковавшие продажу алкогольных напитков в такой обманчивой упаковке. "У нас это не пройдет", - заявил, в частности, премьер-министр Польши Дональд Туск.

Почему пользуются спросом мини-бутылочки с алкоголем

"Когда я увидел эту фотографию, я был удивлен и возмущен", - рассказал в интервью DW Кшиштоф Даукшевич, член городского совета варшавского района Урсус. Ведь такая упаковка алкоголя облегчает людям возможность покупать и употреблять его незаметно. Как и мини-бутылочки с алкоголем, которые в Польше называются "малпки", вмещающие от 100 до 200 миллилитров спиртных напитков.

Алкоголь в одном из продуктовых магазинов в Варшаве Фото: Monika Margraf-Ostaszewska/DW

"Малпки" широко представлены в польских продуктовых магазинах. Благодаря небольшим размерам бутылочек алкоголики могут употреблять спиртное практически незаметно. Ежедневно в Польше, особенно в утренние часы, продается более миллиона таких мини-бутылочек, которые спокойно помещаются даже в карман.

"С "малпками" уже существует большая проблема, - говорит Даукшевич. - Я нахожу эти пустые мини-бутылочки каждый день на скамейках, на остановках, в цветочных горшках. А теперь к "малпкам" можно будет добавить и пакетики с алкоголем на детских игровых площадках, потому что, по моему мнению, это продукт, ориентированный на пьющих родителей".

В Польше уже пять миллионов алкоголиков

Институт здоровья Польской академии в Ченстохове оценивает число страдающих от алкогольной зависимости и тех, кто злоупотребляет алкоголем, в четыре-пять миллионов человек. Около миллиона уже являются алкоголиками, нуждающимимся в лечении. При этом только 15 процентов лечатся от алкоголизма.

"Все больше людей, страдающих от алкогольной зависимости в Польше - это так называемые "скрытые" алкоголики, которые могут долгое время не показывать свою зависимость", - говорит врач-нарколог Катаржина Иваницкая. "Всего 15 лет назад профиль пациента, который приходил на терапию, выглядел так: мужчина 45-55 лет, женатый, со средним образованием, зависимый от алкоголя, - объясняет она. - Однако сегодня все больше и больше молодых людей приходят лечиться, чтобы преодолеть алкогольную зависимость".

Хотя в целом число молодых алкоголиков снижается. А вот число пьющих женщин увеличивается. "Соотношение женщин и мужчин в групповой терапии для людей, страдающих алкоголизмом, часто составляет 50 на 50", - говорит Иваницкая.

Какой алкоголь сейчас пьют поляки

За последние два десятилетия изменилось то, как поляки употребляют алкоголь и что именно пьют. Во времена социализма они предпочитали водку. В 1990-х годах перешли на напитки с меньшим содержанием алкоголя, такие как пиво и вино. Сегодня самым часто употребляемым алкогольным напитком в Польше, причем с большим отрывом, являются легкие сорта пива.

Но это не означает, что поляки стали пить меньше алкоголя. "В 2022 году количество чистого алкоголя на душу населения в Польше составляло 9,3 литра, а в 2001 году, например, это было 6,6 литра", - говорит врач-нарколог Иваницкая.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в целом потребление алкоголя в Польше превышает средний показатель по Европе. В 2019 году у поляков он составлял 11,6 литров алкоголя на душу населения. Для сравнения: среднеевропейский показатель - 9,2 литра. А в Германии, например, это 12,2 литра в год на душу населения.

С 1990-х годов стали появляться и новые виды алкоголя, такие как игристое яблочное вино и домашнее крафтовое пиво. "В последнее время рынок также завоевало безалкогольное пиво", - говорит Иваницкая. Но и тут все не так безобидно: эти напитки формируют привычку потребления и других алкогольных напитков.

Летним вечером в Варшаве. Водка и кола стоят рядом с беседующими людьми Фото: Jaap Arriens/Sipa USA/picture alliance

Как рекламируют алкоголь в Польше

Добровольный отказ от употребления алкоголя в польском обществе до сих пор в диковинку и воспринимается как нечто курьезное. 43-летняя Анна из Варшавы недавно столкнулась с этим на корпоративной вечеринке. "Я заказала безалкогольный напиток. Коллеги спросили, в чем дело, и я сказала, что просто не чувствую потребности пить алкоголь. Они не могли в это поверить, были странные шутки и комментарии в мой адрес, мне даже сказали, что, возможно, меня больше не пригласят", - рассказывает Анна.

Как и в Германии, в Польше пиво всегда является атрибутом вечеринки с друзьями или семейного застолья. Пиво пьют на праздники или в выходные на барбекю. Реклама пива в Польше разрешена, но с ограничениями, а вот рекламировать другие алкогольные напитки запрещено законом. Хотя в интернете все равно много рекламы алкоголя, потому что там ее сложно отследить.

Алкоголь также рекламируется косвенно, например, с помощью заманчивых предложений и низких цен. В феврале 2024 года сети супермаркетов Biedronka и Lidl в Польше предлагали пол-литра водки за 9,99 злотых (2,32 евро). Но даже и без скидок алкоголь в стране стоит относительно недорого.

Алкоголь можно купить везде

Эксперты, занимающиеся изучением алкогольной зависимости, особенно критикуют то, что алкогольные напитки в Польше доступны всегда и везде. В некоторых местах алкоголь купить даже проще, чем хлеб, особенно вечером и ночью. Многие продуктовые магазины в Польше работают до поздней ночи, а некоторые и вовсе круглосуточно. После полуночи алкоголь также можно приобрести на заправках.

Местные власти пытаются ограничить доступность алкоголя, запретив хотя бы его ночную продажу. Например, жители Кракова на недавних публичных слушаниях высказались за запрет продажи спиртного ночью. "Необходимы законодательные изменения: от запрета на продажу мини-бутылочек до ограничений на продажу алкоголя в ночное время", - говорит член городского совета Варшавы Даукшевич. По словам врача-нарколога Иваницкой, следует также рассмотреть вопрос о более высоком налогообложении слабоалкогольных напитков: "Важно также психологическое образование и демонстрация того, что не существует такой вещи, как безопасная доза алкоголя".

Разбитая бутылка пива на улице в Кракове Фото: Klaudia Radecka/NurPhoto/picture alliance

Польское правительство также признало наличие проблемы. Министр здравоохранения Польши Изабелла Лещина даже хотела запретить продажу алкоголя на заправках. Однако, согласно недавним сообщениям СМИ, это требование, как и некоторые другие ограничения, вряд ли будет выполнено из-за сопротивления внутри правящей коалиции.

Таким образом, радикальных изменений в законодательстве не предвидится - хотя продажа алкоголя в разноцветных пачках и вызвала возмущение среди представителей всех политических сил Польши. Это привело к тому, что производитель быстро отозвал товар и даже извинился. Однако он подчеркнул, что не нарушил никаких законов.