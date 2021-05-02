Мешавшая королю… и другие ветряные мельницы в Германии (фотогалерея)

Немецкие ветряные мельницы

Обычно, когда речь заходит об исторических ветряных мельницах, все вспоминают Голландию, но и в Германии их сохранилось немало - более тысячи. Наш обзор начнем ранним утром в Саксонии. Эта ветряная мельница была построена в Бад-Дюбене (Bad Düben) в 1840 году.