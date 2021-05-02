Мешавшая королю… и другие ветряные мельницы в Германии (фотогалерея)

В Германии насчитывается более тысячи старых ветряных мельниц. Многие переделаны под жилые дома, стали музеями или ресторанами и все без исключения - украшают ландшафты.
Ветряки хорошо смотрятся на фотографиях, но часто их строительство наталкивается в Германии на сопротивление со стороны местных жителей и экологов.
Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.
Балтийский остров Хиддензе славится ландшафтным разнообразием и богатой природой. Среди достопримечательностей - живописный маяк и дача нобелевского лауреата…
Где еще можно найти деревню на сотню-другую дворов, у которой есть право называться городом и иметь свой герб?
Школа-часовня, кузница времен Наполеона, дом торговца шнапсом с родины основателя концерна Bertelsmann, старая гончарная мастерская - эти и другие памятники собраны в музее под открытым небом.
Ежегодно в Музей под открытым небом в Коммерне приезжает более 200 тысяч посетителей. Он посвящен крестьянской жизни в прусской Рейнской провинции.