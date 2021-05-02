 Мешавшая королю… и другие ветряные мельницы в Германии (фотогалерея) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 28.05.2021

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По Германии

Мешавшая королю… и другие ветряные мельницы в Германии (фотогалерея)

В Германии насчитывается более тысячи старых ветряных мельниц. Многие переделаны под жилые дома, стали музеями или ресторанами и все без исключения - украшают ландшафты.

  • Бад-Дюбен

    Немецкие ветряные мельницы

    Обычно, когда речь заходит об исторических ветряных мельницах, все вспоминают Голландию, но и в Германии их сохранилось немало - более тысячи. Наш обзор начнем ранним утром в Саксонии. Эта ветряная мельница была построена в Бад-Дюбене (Bad Düben) в 1840 году.

  • Потсдам
    Еще по теме

    Немецкие ветряные мельницы

    Копия мельницы, построенной в Потсдаме (Бранденбург) в конце XVIII века. Находится около дворца Сан-Суси. Старая мельница появилась здесь еще до возведения этой резиденции Фридриха Великого. Как гласит легенда, она очень мешала королю своим грохотом. Тот хотел ее купить, но мельник отказался. Прусские законы стояли на его стороне. Монарх был вынужден смириться.

  • Фирзен

    Немецкие ветряные мельницы

    "Мельница шутов" 1809 года постройки - штаб-квартира карнавального общества в городе Фирзен, Северный Рейн - Вестфалия.

  • Иссум

    Немецкие ветряные мельницы

    Ветряная мельница 1868 года постройки в Иссуме (Issum), Северный Рейн - Вестфалия.

  • Детмольд
    Еще по теме

    Немецкие ветряные мельницы

    Козловая ветряная мельница 1812 года постройки в Музее под открытым небом в Детмольде (Detmold), Северный Рейн - Вестфалия.

  • Лебуза

    Немецкие ветряные мельницы

    Самая старая функционирующая ветряная мельница Восточной Германии. Построена в 1686 году. Лебуза (Lebusa), Бранденбург.

  • Хиддензе
    Еще по теме

    Немецкие ветряные мельницы

    "Черная мельница" на острове Хиддензе. В 1927 году была перестроена и долгое время была дачей знаменитой танцовщицы Грет Палукка (Gret Palucca, 1902-1993).

  • Бад-Цвишенан

    Немецкие ветряные мельницы

    Ветряная мельница XIX века на курорте Бад-Цвишенан (Bad Zwischenahn), Нижняя Саксония.

  • Коммерн
    Еще по теме

    Немецкие ветряные мельницы

    Ветряная мельница 1780 года в Музее под открытым небом в Коммерне (Kommern), Северный Рейн - Вестфалия.

  • Клюц

    Немецкие ветряные мельницы

    Ветряная мельница в городе Клюц (Klütz), Мекленбург - Передняя Померания. Была возведена на месте более старой мельницы в 1904 году. Сейчас здесь работает ресторан.

  • Цонс
    Еще по теме

    Немецкие ветряные мельницы

    Ветряная мельница XV века в башне крепостной стены в Цонсе (Zons), Северный Рейн - Вестфалия.

  • Вольмирштедт

    Немецкие ветряные мельницы

    Ветряная мельница 1842 года в городе Вольмирштедт (Wolmirstedt), Саксония-Анхальт.

  • Крокау

    Немецкие ветряные мельницы

    Ветряная мельница 1829 года в Крокау (Krokau), Шлезвиг-Гольштейн.

  • Греетзиль

    Немецкие ветряные мельницы

    "Зеленая" и "Красная" ветряные мельницы-близнецы конца XVII - начала XVIII веков в рыбацкой деревне Греетзиль (Greetsiel) на побережье Северного моря, Нижняя Саксония.

  • Греетзиль

    Немецкие ветряные мельницы

    Так эти же две мельницы в нижнесаксонском Греетзиле выглядят в звездную ночь.

  • Клетбах

    Немецкие ветряные мельницы

    Мельница 1743 года в Клетбахе (Klettbach) под Эрфуртом, Тюрингия.

  • Нидерндоделебен

    Немецкие ветряные мельницы

    Мельница 1810 года постройки в Нидерндоделебене (Niederndodeleben), Саксония-Анхальт.

  • Фельтхайм

    Немецкие ветряные мельницы

    Ветряная мельница 1903 года в Фельтхайме (Veltheim), Северный Рейн - Вестфалия.

  • Махтзум

    Немецкие ветряные мельницы

    Ветряная мельница 1638 года в Махтзуме (Machtsum) под Хильдесхаймом, Нижняя Саксония.

  • Хюлльхорст

    Немецкие ветряные мельницы

    Начали обзор ранним утром - закончим поздней ночью. На фотографии - ветряная мельница 1883 года в Хюлльхорсте (Hüllhorst), Северный Рейн - Вестфалия.

    Автор: Максим Нелюбин


  • Бад-Дюбен

    Немецкие ветряные мельницы

    Обычно, когда речь заходит об исторических ветряных мельницах, все вспоминают Голландию, но и в Германии их сохранилось немало - более тысячи. Наш обзор начнем ранним утром в Саксонии. Эта ветряная мельница была построена в Бад-Дюбене (Bad Düben) в 1840 году.

  • Потсдам
    Еще по теме

    Немецкие ветряные мельницы

    Копия мельницы, построенной в Потсдаме (Бранденбург) в конце XVIII века. Находится около дворца Сан-Суси. Старая мельница появилась здесь еще до возведения этой резиденции Фридриха Великого. Как гласит легенда, она очень мешала королю своим грохотом. Тот хотел ее купить, но мельник отказался. Прусские законы стояли на его стороне. Монарх был вынужден смириться.

  • Фирзен

    Немецкие ветряные мельницы

    "Мельница шутов" 1809 года постройки - штаб-квартира карнавального общества в городе Фирзен, Северный Рейн - Вестфалия.

  • Иссум

    Немецкие ветряные мельницы

    Ветряная мельница 1868 года постройки в Иссуме (Issum), Северный Рейн - Вестфалия.

  • Детмольд
    Еще по теме

    Немецкие ветряные мельницы

    Козловая ветряная мельница 1812 года постройки в Музее под открытым небом в Детмольде (Detmold), Северный Рейн - Вестфалия.

  • Лебуза

    Немецкие ветряные мельницы

    Самая старая функционирующая ветряная мельница Восточной Германии. Построена в 1686 году. Лебуза (Lebusa), Бранденбург.

  • Хиддензе
    Еще по теме

    Немецкие ветряные мельницы

    "Черная мельница" на острове Хиддензе. В 1927 году была перестроена и долгое время была дачей знаменитой танцовщицы Грет Палукка (Gret Palucca, 1902-1993).

  • Бад-Цвишенан

    Немецкие ветряные мельницы

    Ветряная мельница XIX века на курорте Бад-Цвишенан (Bad Zwischenahn), Нижняя Саксония.

  • Коммерн
    Еще по теме

    Немецкие ветряные мельницы

    Ветряная мельница 1780 года в Музее под открытым небом в Коммерне (Kommern), Северный Рейн - Вестфалия.

  • Клюц

    Немецкие ветряные мельницы

    Ветряная мельница в городе Клюц (Klütz), Мекленбург - Передняя Померания. Была возведена на месте более старой мельницы в 1904 году. Сейчас здесь работает ресторан.

  • Цонс
    Еще по теме

    Немецкие ветряные мельницы

    Ветряная мельница XV века в башне крепостной стены в Цонсе (Zons), Северный Рейн - Вестфалия.

  • Вольмирштедт

    Немецкие ветряные мельницы

    Ветряная мельница 1842 года в городе Вольмирштедт (Wolmirstedt), Саксония-Анхальт.

  • Крокау

    Немецкие ветряные мельницы

    Ветряная мельница 1829 года в Крокау (Krokau), Шлезвиг-Гольштейн.

  • Греетзиль

    Немецкие ветряные мельницы

    "Зеленая" и "Красная" ветряные мельницы-близнецы конца XVII - начала XVIII веков в рыбацкой деревне Греетзиль (Greetsiel) на побережье Северного моря, Нижняя Саксония.

  • Греетзиль

    Немецкие ветряные мельницы

    Так эти же две мельницы в нижнесаксонском Греетзиле выглядят в звездную ночь.

  • Клетбах

    Немецкие ветряные мельницы

    Мельница 1743 года в Клетбахе (Klettbach) под Эрфуртом, Тюрингия.

  • Нидерндоделебен

    Немецкие ветряные мельницы

    Мельница 1810 года постройки в Нидерндоделебене (Niederndodeleben), Саксония-Анхальт.

  • Фельтхайм

    Немецкие ветряные мельницы

    Ветряная мельница 1903 года в Фельтхайме (Veltheim), Северный Рейн - Вестфалия.

  • Махтзум

    Немецкие ветряные мельницы

    Ветряная мельница 1638 года в Махтзуме (Machtsum) под Хильдесхаймом, Нижняя Саксония.

  • Хюлльхорст

    Немецкие ветряные мельницы

    Начали обзор ранним утром - закончим поздней ночью. На фотографии - ветряная мельница 1883 года в Хюлльхорсте (Hüllhorst), Северный Рейн - Вестфалия.

    Автор: Максим Нелюбин


Смотрите также:
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Контекст

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