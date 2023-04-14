Вертолет на растительном масле - это реально

Немецкий автоклуб ADAC делает ставку на биокеросин. Два его вертолета, используемых для эвакуации пострадавших с мест ДТП, уже заправляют топливом, произведенным из использованного растительного масла.

"Желтые ангелы" (Gelbe Engel) - так немцы называют службу помощи на дороге Общегерманского автомобильного клуба (ADAC, Allgemeiner Deutscher Automobil-Club e.V.). Помимо 1700 специально оборудованных машин у клуба есть и собственный вертолетный парк - все транспортные средства спасателей окрашены в желтый цвет.

На геликоптерах ADAC Luftrettung спасатели быстро добираются до мест самых тяжелых дорожно-транспортных происшествий, чтобы оказать пострадавшим первую помощь и доставить их в больницу. Передвижение по воздуху позволяет избежать пробок и ускоряет процесс транспортировки. Для спасения жизней это крайне важно, поскольку речь часто идет о минутах. По данным ADAC, их спасательные вертолеты совершают в среднем до 150 вылетов в сутки.

Масло для фритюра вместо керосина

Существенный минус использования вертолетов, - а их у ADAC Luftrettung около пятидесяти - это негативное влияние таких летательных аппаратов на окружающую среду. К примеру, модель H145 оснащена двумя газотурбинными двигателями мощностью более 700 лошадиных сил каждый. Всего за два часа нахождения в воздухе геликоптер производит столько же вредных выбросов, сколько одна малолитражка за целый год. На этом фоне в клубе ADAC решили сделать ставку на использование более экологичного топлива, например, сделанного из использованного масла для фритюра.

Только один из спасательных вертолетов ADAC сделал более тысячи вылетов за год Фото: VFRservices/ADAC

Пока речь идет об эксперименте. В эко-программу включены два вертолета, которые используются на западе ФРГ. Это "Кристоф Райнланд" (Christoph Rheinland), приписанный к аэропорту Кельн-Бонн, и "Кристоф Европа 1" (Christoph Europa 1), базирующийся вблизи Ахена. Долю используемого авиационного керосина для них решили снизить - теперь вертолеты на треть заправляют синтетическим топливом. При его изготовлении как раз и идет в дело использованное растительное масло. Поставкой биокеросина занимается крупный производитель авиационного топлива.

Все летит как по маслу

Ранее в авиаотрасли уже предпринимались попытки использовать биотопливо. Компания Airbus проводила тесты на нескольких самолетах, включая и двухпалубный А380, самый большой на сегодня пассажирский лайнер. Но для подобных вертолетных двигателей подобный эко-план в мире реализуется впервые, утверждают в автомобильном клубе.

Немецкая газета Bild цитирует представителя подразделения ADAC Luftrettung Буркхарда Шнайдера (Burkhard Schneider) - по его словам, доля вредных выбросов в результате должна быть сокращена на 20 процентов. Но этот прогноз еще предстоит подтвердить опытным путем. Кроме того, важно понять, какое это будет иметь значение в ходе активного использования геликоптеров. Стоит отметить, что только лишь "Кристоф Райнланд" в 2022 году тысячу раз поднимался в воздух.

Пока эксперимент идет как по маслу. Газета Bild цитирует пилота Андреаса Хегенбарта (Andreas Hagenbarth), который считает, что вид используемого топлива не влияет на управление. Поэтому безопасность пилотов и перевозимых пациентов обеспечена на высшем уровне, обещают в ADAC Luftrettung. А вот мыть вертолет, по словам пилота, приходится реже, потому что доля выделяемой сажи снизилась.

Флотилия спасательных вертолетов ADAC - самая большая в Европе Фото: ADAC

Цена вопроса

С правовой точки зрения доля произведенного из использованного растительного масла биотоплива может быть доведена до 50 процентов. Если бы существовала возможность заправлять вертолеты только таким экологичным способом, то выбросы СО2, по прогнозам, можно было бы сократить в 10 раз. По словам Буркхарда Шнайдера, конечная цель состоит в полном переходе на синтетическое топливо и достижении климатической нейтральности, но пока отрасль лишь в начале пути.

Хотя в качестве сырья и используется масло для фритюра, в реальности получаемый из него биокеросин совсем не дешевый. Процесс производства весьма сложен и гарантирует получение лишь небольших объемов. Это отражается и на цене: сегодня биотопливо стоит гораздо дороже авиакеросина.

Помимо ADAC в эксперименте участвуют Немецкий центр аэрокосмических исследований DLR и Ахенский университет прикладных наук FH Aachen. За три года вертолеты должны налетать тысячу часов на биотопливе. Кстати, в названии винтокрылых аппаратов ADAC всегда присутствует имя Кристоф - и неслучайно. Геликоптеры названы в честь святого Христофора, покровителя путешественников.

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