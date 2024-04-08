Верный друг Путина. В Германии вышел фильм о Шрёдере

Несмотря на войну в Украине Герхард Шрёдер поддерживает тесные связи с Россией и не отказывается от должности в Nord Stream 2. Документальный фильм анализирует личность экс-канцлера ФРГ и его политическое наследие.

На телеканале ARD вышел документальный фильм "В отставке? История Герхарда Шрёдера" (Außer Dienst? Die Gerhard-Schröder-Story), снятый к 80-летию бывшего канцлера Германии. В течение нескольких месяцев репортер NDR Лукас Штратман (Lukas Stratmann) наблюдал за жизнью политика, брал у него интервью и сопровождал в официальных поездках. Портрет Шрёдера стал воплощением всех свойств, присущих многим власть имущим: здесь и демонстративная маскулинность, и презрение к оппонентам, и категорическое непризнание собственных ошибок. Российскому зрителю будет особенно легко их распознать.

Стиль Шрёдера и Путина: гипертрофированная маскулинность

В первых кадрах фильма 79-летний Шрёдер в элегантном черном поло и светлых брюках выходит из черного "Фольксвагена", держа в руках клюшки для гольфа. Надев перчатку, он, рисуясь, бьет по мячу. Тот, кто в последние 20 лет хотя бы изредка смотрел российское телевидение, испытывает мощный флэшбек - примерно таким же образом выглядит любое неформальное появление в кадре российского президента: на лошади с голым торсом, на льду с хоккейной клюшкой, в гидрокостюме для ныряния.

Демонстрация собственной маскулинности - излюбленный стиль Шрёдера Фото: NDR/dpa/picture alliance

Гипертрофированная маскулинность и демонстрация физической формы - необходимые атрибуты статуса в мире, который в большей части Европы остался в прошлом. Рядом с подтянутым и ловким Шрёдером играет его пятая жена Со Ён Шредер-Ким (Soyeon Schröder-Kim): подчеркнуто женственная, в коротких оранжевых шортах, с длинными темными волосами. Она на 26 лет младше мужа.

Выучку старой гвардии Шредер демонстрирует и во время интервью. Стиль его общения - снисходительный, покровительственный. Чем больше неудобных вопросов задает журналист (впрочем, деликатно смягчая острые углы), тем жестче тон экс-канцлера. Он перебивает, не дослушивает собеседника, прерывает любые дискуссии. "Это не сделает наш разговор лучше", - менторским тоном заявляет Шрёдер журналисту. Он не намерен опускаться до споров и объяснений.

Война в Украине: переговоры с Киевом и Москвой

Первой и самой важной темой интервью становится война в Украине. Очень уклончиво и неохотно Шрёдер рассказывает о своей роли в переговорах между Киевом и Москвой. Через две недели после российского вторжения экс-канцлер встретился в Стамбуле с представителями штаба Зеленского, в частности, с Рустемом Умеровым, который сегодня занимает пост министра обороны Украины. Жена Шрёдера показывает запись протокола встречи и упоминает несколько обязательных пунктов, зафиксированных в документе: Донбасс, Крым, невступление Украины в НАТО.

Шрёдер был почетным гостем на инаугурации Путина в Кремле, 7 мая 2018 года Фото: Alexei Druzhinin/dpa/picture alliance

Из Турции на самолете, предоставленном российской стороной, Шрёдер отправился в Москву. Подробности переговоров, которые, впрочем, ни к чему так и не привели, бывший канцлер не выдает, только утверждает, что назвал вторжение роковой ошибкой России. "Вы спросили Путина, зачем он начал войну?", - спрашивает журналист. "Мы же не сказки сочиняем, так переговоры не ведутся", - отрезает его собеседник. Берлин никак не контролировал действия Шрёдера на переговорах, гордо признает политик: "Мы все делали сами".

Визит в Китай: статус свадебного генерала

Статусность очень важна для бывшего лидера правительства. Поэтому Шрёдер приглашает съемочную группу сопровождать его во время официального визита в Китай. "Старый друг китайского народа", как скромно упоминает о своем статусе Шрёдер, едет туда, чтобы прочесть несколько лекций и принять участие в публичных мероприятиях. Он критикует министра иностранных дел Германии Анналену Бербок (Annalena Baerbock) за ее острое высказывание о главе китайского государства - она назвала Си Цзиньпина диктатором - и ставит под сомнение ее профессионализм.

Китайцы, всегда чрезвычайно внимательные к церемониям и статусам, кажется, отвели бывшему канцлеру вполне определенную роль. Язык тела не обманешь: с канцлером хохочут, обнимаются, дружески пошлепывают по спине. Свадебным генералом он сидит на приеме, где для него поют китайские дети с флажками в руках, посещает с женой фабрику по производству съедобной посуды, где комично жует тарелку и сетует на отсутствие соевого соуса.

"Мужская дружба" с Путиным

"Мужская дружба" - так говорят в фильме об отношениях Путина и Шрёдера. В картине использованы архивные кадры встреч глав государств. Иначе как неуместными сегодня их не назовешь. Только официальные российские СМИ в свое время широко распространяли кадры с банными посиделками тогдашнего канцлера ФРГ и российского президента, катаниями в тройке, распитием пива. На фоне оккупации Крыма и боевых действий в Донбассе в 2014 году Шрёдер празднует 70-летие в Петербурге: Путин его обнимает, а Валентина Матвиенко рукоплещет.

Чета Шрёдеров по-прежнему поддерживает отношения с Путиным Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Экс-канцлер утверждает, что он против войны в Украине. "Я не должен все время повторять одно и то же", - раздражается он в ответ на вопросы интервьюера на эту теме. Однако его связи с Россией по-прежнему тесны. Шрёдер не скрывает, что до сих работает в "Северном потоке". В прошлом году чета Шрёдеров побывала на приеме в российском посольстве по поводу празднования 9 мая. Спустя неделю после этого супруга экс-канцлера Со Ён Шрёдер-Ким была уволена из компании NRW.Global Business, где она занимала должность представителя в Южной Корее.

Самый спорный политик ФРГ

Съемочная группа пристально наблюдает за событиями жизни экс-канцлера на родине, где от экс-главы правительства все сильнее дистанцируются бывшие соратники. Вот официальная церемония по случаю празднования 33-й годовщины воссоединения Германии, проходившая в 2023 году в Эльбской филармонии в Гамбурге, - Шрёдера сажают в таком отдалении от правящей политической верхушки, что он даже не попадает в объективы центральных каналов.

Вот вручение ему грамоты в честь 60-летия членства в Социал- демократической партии Германии (СДПГ), лидером которой Шрёдер был пять лет - нынешние партийные руководители не приходят поздравить его лично, а их подписи на грамоте воспроизведены в электронном виде.

Герхард Шрёдер с женой на торжественной церемонии открытия витража в церкви в Ганновере Фото: Jens Schulze/epd-bild/picture alliance

Череду унижений заканчивают кадры торжественной церемонии в евангелическо-лютеранской церкви Маркткирхе Св. Георга и Якова в Ганновере, на новый витраж которой пожертвовал деньги экс-канцлер. Но большую часть этих средств община перевела жертвам войны в Украине, а на установку нового витража собрала пожертвования самостоятельно. На церемонии освящения витража служительница церкви говорит о трагедии в Буче, ставшей возможной из-за действий российского тирана, которого Германия поддерживала "газовыми" деньгами. Адресат ее речи понятен, и Шрёдер едва заметно морщится и нервно ерзает на почетном месте на деревянной скамье в церкви.

Не признавать ошибки, не воспринимать критику

Не признавать ошибки, не воспринимать критику, ни о чем не жалеть - свое кредо Шрёдёр с упорством отстаивает на протяжении всего фильма. Он настаивает, что демократические процессы в России развиваются, а выборы являются свободными. Авторы фильма не выносят собственного вердикта, называя своего героя "самым спорным политиком страны".

Своих политических оппонентов экс-канцлер называет "жалкими", хотя осколок ушедшей эпохи, которым предстает в фильме Шрёдер, сам вызывает удивление и жалость. На вопрос, допускал ли он ошибки во время участия в большой политике, он говорит: "Уже слишком поздно что-либо изменить, даже если бы я этого хотел. А я этого не хочу".

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