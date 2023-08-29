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Вернувшуюся из ИГ джихадистку осудили в Германии на 14 лет

Евгений Жуков
29 августа 2023 г.

Суд признал Дженнифер В. виновной в членстве в террористической организации и в причастности к смерти девочки-езидки, взятой в рабство. Общий срок наказания составил 14 лет.

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Подсудимая Дженнифер В. в зале суда
Подсудимая Дженнифер В. в зале судаФото: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Высший земельный суд в Мюнхене, пересмотрев судебное решение двухлетней давности, приговорил вернувшуюся в Германию с территории, захваченной террористической организацией "Исламское государство" (ИГ), уроженку ФРГ Дженнифер В. (Jennifer W.) к 14 годам лишения свободы. Как сообщила во вторник, 29 августа, представительница суда, 13 лет из общего срока были назначены за такое преступление против человечности, как порабощение, приведшее к смерти. Речь идет о причастности осужденной к жестокой смерти езидской девочки, попавшей в рабство к боевикам ИГ.

За это преступление, а также за членство в иностранной террористической организации уроженка Нижней Саксонии была приговорена в ходе первого процесса в 2021 году к 10 годам тюрьмы. Однако прокуратура подала апелляцию на решение суда, связанное с гибелью девочки, который Федеральная судебная палата Германии отменила в марте 2023 года. Приговор же по обвинению в участии в террористической организации (2,5 года лишения свободы) вступил в законную силу и повторно не рассматривался.

Из обоих отдельных приговоров суд назначил общее наказание - 14 лет лишения свободы. Обвинение добивалось срока заключения еще на полгода больше.

Ребенок умер в муках

Высший земельный суд счел доказанным, что в 2014 году В. в 23-летнем возрасте приехала в Сирию, где в то время властвовали боевики джихадистского движения "Исламское государство" (ИГ), и жила там, а затем в Ираке со своим мужем, который также активно участвовал в деятельности террористической группировки. В домашнем хозяйстве супруги заставляли работать купленную в рабство езидскую женщину и ее пятилетнюю дочь.

Как установил суд, муж часто издевался над езидкой - в том числе и после жалоб своей жены. В августе 2015 года он приковал девочку к оконной решетке во дворе дома, оставив под палящим солнцем, пока ребенок не умер от жары и жажды. Согласно приговору, немецкая сторонница ИГ ничего не предприняла, чтобы спасти девочку.

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