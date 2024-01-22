  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война России против Украины
Палестино-израильский конфликт
Ситуация в Беларуси
ОбществоРоссия

Верховный суд России ликвидировал информагентство "Хакасия"

Даниил Сотников
22 января 2024 г.

Самое читаемое СМИ региона ликвидировали после материала о встрече Путина с "матерями участников СВО".

https://p.dw.com/p/4bXx4
Здание Верховного суда РФ в Москве
Здание Верховного суда РФ в МосквеФото: NATALIA KOLESNIKOVA/AFP/Getty Images

Верховный суд (ВС) России ликвидировал старейшее и самое читаемое электронное СМИ Республики Хакасия - информационное агентство (ИА) "Хакасия", сообщение о ликвидации появилось на сайте суда в понедельник, 22 января. Иск с требованием прекратить деятельность агентства подал в конце ноября 2023 года Роскомнадзор. Что стало поводом для обращения ведомства в суд, официально не сообщалось, подробностей дела нет и в карточке суда.

Как сообщает издание Sota, представитель Роскомнадзора заявила, что ИА "Хакасия" не указало, что "Легион Свобода России" признан в РФ террористической организацией, а также не добавило отметку "иностранный агент" при упоминании лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского. Защита агентства заявила, что в материалах "критиковалась деятельность "Легиона Свобода России" и "иностранного агента". В письменном возражении, адресованном суду, редакция агентства написала, что поддерживает войну и нынешнюю власть, добавив, что "вовсе не поддерживает иностранных агентов", пишет Sota.

Иск подан после материала о встрече Путина с "матерями участников СВО"

Как отмечало издание "Сибирский экспресс", Роскомнадзор подал иск о ликвидации агентства вскоре после выхода материала о главе регионального "Комитета семей воинов Отечества" Надежде Узуновой. Журналисты выяснили, что сыновья Узуновой, присутствовавшей на встрече президента России Владимира Путина с "матерями участников СВО" в ноябре 2022 года, в действительности не были на войне в Украине. Вскоре после этого журналистам агентства отказали в аккредитации на сессию Верховного совета Хакасии.

ИА "Хакасия" было основано 17 лет назад. В 2021 году оно стало победителем Всероссийского конкурса журналистов в номинации "Лучшее региональное СМИ". 

Смотрите также:

Жены мобилизованных сталкиваются с давлением властей

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Судебный молоток

Хакасский журналист приговорен к 5,5 года колонии по делу о "фейках" о ВС РФ

Хакасский журналист приговорен к 5,5 года колонии по делу о "фейках" о ВС РФ

Cуд признал главного редактора издания "Новый фокус" Михаила Афанасьева виновным в распространении "фейков" об армии РФ с использованием служебного положения. Афанасьеву также запретили работать журналистом на 2,5 года.
Правосудие и закон7 сентября 2023 г.

Карточка дела на сайте Верховного суда РФ

Карточка дела на сайте Верховного суда РФ
vsrf.ru

Пост канала Sota о ликвидации ИА "Хакасия"

Пост канала Sota о ликвидации ИА "Хакасия"
t.me