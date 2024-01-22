Верховный суд России ликвидировал информагентство "Хакасия"

Верховный суд (ВС) России ликвидировал старейшее и самое читаемое электронное СМИ Республики Хакасия - информационное агентство (ИА) "Хакасия", сообщение о ликвидации появилось на сайте суда в понедельник, 22 января. Иск с требованием прекратить деятельность агентства подал в конце ноября 2023 года Роскомнадзор. Что стало поводом для обращения ведомства в суд, официально не сообщалось, подробностей дела нет и в карточке суда.

Как сообщает издание Sota , представитель Роскомнадзора заявила, что ИА "Хакасия" не указало, что "Легион Свобода России" признан в РФ террористической организацией, а также не добавило отметку "иностранный агент" при упоминании лидера рок-группы "Ногу свело!" Максима Покровского. Защита агентства заявила, что в материалах "критиковалась деятельность "Легиона Свобода России" и "иностранного агента". В письменном возражении, адресованном суду, редакция агентства написала, что поддерживает войну и нынешнюю власть, добавив, что "вовсе не поддерживает иностранных агентов", пишет Sota.

Иск подан после материала о встрече Путина с "матерями участников СВО"

Как отмечало издание "Сибирский экспресс", Роскомнадзор подал иск о ликвидации агентства вскоре после выхода материала о главе регионального "Комитета семей воинов Отечества" Надежде Узуновой. Журналисты выяснили, что сыновья Узуновой, присутствовавшей на встрече президента России Владимира Путина с "матерями участников СВО" в ноябре 2022 года, в действительности не были на войне в Украине. Вскоре после этого журналистам агентства отказали в аккредитации на сессию Верховного совета Хакасии.

ИА "Хакасия" было основано 17 лет назад. В 2021 году оно стало победителем Всероссийского конкурса журналистов в номинации "Лучшее региональное СМИ".

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