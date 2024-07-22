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ПолитикаРоссия

Верховный суд РФ утвердил последний приговор Навальному

Жан Рофе
22 июля 2024 г.

Спустя почти полгода после смерти Алексея Навального Верховный суд РФ признал законным приговор оппозиционеру, по которому он получил 19 лет колонии особого режима.

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Российский оппозиционный политик Алексей Навальный во время оглашения на выездном заседании в колонии во Владимирской области 4 августа 2023 года
Алексей Навальный на заседании суда в августе 2023 годаФото: Russian Federal Penitentiary Service/AP/picture alliance

Верховный суд России оставил без изменений приговор умершему в заключении оппозиционеру Алексею Навальному по делу об "экстремистском сообществе". Об этом сообщает агентство "Интерфакс" в понедельник, 22 июля, со ссылкой на пресс-службу суда.

Заседание, на котором рассматривалась кассационная жалоба на приговор Навальному, состоялось 2 июля. На том же заседании была отклонена жалоба на приговор второму фигуранту дела, бывшему техническому директору YouTube-канала "Навальный Live" Даниэлю Холодному.

Дело об "экстремистском сообществе"

Дело об "экстремистском сообществе" в отношении Навального и его соратников возбудили в сентябре 2021 года. В августе 2023 года Московский городской суд на выездном заседании в исправительной колонии №6 в поселке Мелехово Владимирской области, где Навальный отбывал девятилетний срок по другому делу, приговорил оппозиционного политика еще к 19 годам колонии особого режима. Холодному суд дал восемь лет колонии общего режима. Первый апелляционный суд в Москве утвердил этот приговор в сентябре 2023 года.

Для отбывания наказания по последнему приговору Навальный был этапирован в колонию №3 в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе. В феврале 2024 года управление ФСИН по ЯНАО сообщило, что Навальный скончался. В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники Навального считают, что его убили.

 

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