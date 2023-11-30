ВС РФ рассматривает иск о признании ЛГБТ "экстремистским"

В Верховном суде РФ в четверг, 30 ноября, началось слушание по вопросу о признании в России "экстремистским" несуществующего "международного общественного движения ЛГБТ". Заседание проходит в закрытом режиме. Как сообщает Telegram-канал "Можем объяснить", корреспонденты которого присутствовали во время слушания в здании суда, на процесс допустили только представителей министерства юстиции РФ. Между тем в такой возможности отказали группе журналистов и правозащитников, которые специально для этого случая зарегистрировали движение под названием "Международное общественное движение ЛГБТ".

"Суд должен быть гласным и состязательным, а не тайным и односторонним!" - говорилось в пресс-релизе соучредителей организации, обнародованном после ее регистрации.

Онлайн-издание "Медиазона", связавшееся с пресс-службой Верховного суда, пишет, что журналистов обещали пустить в зал после того, как судья удалится в совещательную комнату. Представителям СМИ разрешат снимать момент оглашения решения суда, указали представители суда.

ЛГБТ-люди покидают Россию

Иск о признании ЛГБТ "экстремистской организацией" на территории России министерство юстиции подало в Верховный суд РФ 17 ноября. Группа правозащитных организаций обратилась к Верховному суду с просьбой отклонить этот иск, поскольку он нарушает ряд законов и противоречит Конституции РФ. "Невозможно назвать "общественным движением" группу людей лишь на том основании, что они относятся к какой-то социальной группе или поскольку их объединяют какие-то личные характеристики. Это было бы так же абсурдно как, например, назвать "общественным движением" всех пенсионеров или людей определенного этноса", - объясняли в письме правозащитники.

Онлайн-издание "Агентство" написало со ссылкой на адвоката ЛГБТ-группы "Выход" Ксению Михайлову и юриста Константина Бойкова, что после подачи Минюстом иска о признании "движения ЛГБТ" экстремистским резко увеличилось число обращений к правозащитникам от россиян, желающих покинуть страну.

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