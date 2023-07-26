  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
Правосудие и законРоссия

Верховный суд РФ отменил срок участнику войны в Украине

Ольга Лебедева
2 ч. назад

Участие в войне в Украине является основанием для освобождения от наказания, постановила коллегия Верховного суда РФ. Она отменила срок в колонии участнику ДТП со смертельным исходом, ушедшему на фронт.

https://p.dw.com/p/4UPYJ
Российский военнослужащий
Российский военнослужащийФото: Alexei Gavrish/dpa/TASS/picture alliance

Верховный суд РФ (ВС) признал участие в войне против Украины основанием для освобождения от судебного наказания. Коллегия ВС по делам военнослужащих удовлетворила апелляцию ефрейтора Владислава Устинова, признанного виновным в ДТП со смертельным исходом, и освободила его от наказания, поскольку Устинов воюет в Украине, сообщила во вторник, 25 июля, газета "Коммерсант". Решение коллегии было принято 28 июня.

"Больше не представляет опасности для общества"

С момента преступления прошло более полутора лет, осужденный "выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО", а следовательно, больше "не представляет опасности для общества", указывается в документе Верховного суда.

Владислав Устинов был приговорен в мае 2022 года Хабаровским гарнизонным судом к двум годам колонии-поселения за то, что совершил ДТП, в котором погибли два человека. Позже это решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.

По мнению адвоката Устинова Сергея Бизюкина, после решения Верховного суда российские судебные инстанции будут все чаще учитывать участие подсудимых в войне против Украины в качестве смягчающего обстоятельства или основания для пересмотра приговора. Бизюкин сообщил "Коммерсанту", что добивался отмены приговора своему подзащитному из-за процессуальных нарушений, но гособвинитель предложил освободить Устинова от наказания в связи с его участием в войне.

Решение ВС принято спустя короткое время послерешения Госдумы разрешить вербовку заключенных на войну против Украины

Смотрите также:

Москву и аннексированный Крым атаковали дроны

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Эксперты о расширении призывного возраста: Россия становится на военные рельсы

Эксперты о расширении призывного возраста: Россия становится на военные рельсы

Владимир Путин подписал закон о повышении еще на 5 лет предельного возраста пребывания в запасе. Ранее Госдума решила и в будущем призывать молодых людей в армию с 18 лет, а не с 21 года, как это было обещано. А вот верхняя планка будет повышена до 30 лет. Таким образом, возможности для призыва в армию расширяются. Что говорят эксперты?
Общество24 июля 2023 г.03:57 мин.
external

Покушение на Симоньян и Собчак. Ядерный ответ. Путин и Африка – "Заповедник", выпуск 274, 23.07.23

Покушение на Симоньян и Собчак. Ядерный ответ. Путин и Африка – "Заповедник", выпуск 274, 23.07.23

Допрос подозреваемых в покушении на Симоньян. Оружие возмездия пробудилось. Старое кино по-новому с Джонсоном, Нетаньяху и Эрдоганом. Z-поэзия, том II. Путин не едет в Африку. Смотрите в 274-м выпуске "Заповедника"!
Политика23 июля 2023 г.15:17 мин.

Определение коллегии ВС РФ

Пресс-релиз Верховного суда РФ
legalacts.ru
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Украинский военный тренируется запускать дрон
Трансляция

Киев выделил 40 млрд гривен на производство дронов

Конфликты16 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ольга Тихомирова и Лола Тагаева

Призывникам - запрет на выезд, губернаторам - ЧВК. DW Шоу

Призывникам - запрет на выезд, губернаторам - ЧВК. DW Шоу

Политика22 ч. назад59:14 мин.
Описание карикатуры DW: карикатурный правитель Беларуси Александр Лукашенко с огромной березовой дубиной стоит у двери в стене, над которой развевается польский флаг. На двери большими красными буквами написано "POLSKA". Лукашенко говорит: "Кто плохо себя вел, на экскурсию не поедет".

Как Лукашенко отбирает "вагнеровцев" на "экскурсию" в Польшу

Как Лукашенко отбирает "вагнеровцев" на "экскурсию" в Польшу

Политика22 ч. назад
На границе Беларуси и Европейского Союза

Экспорт белорусского калия. Что происходит на фоне санкций?

Экспорт белорусского калия. Что происходит на фоне санкций?

Конфликты10 ч. назад
В центре первичного приема беженцев в Айзенхюттенштадте

Беженцы в Германии. Где и как им ищут жилье?

Беженцы в Германии. Где и как им ищут жилье?

Миграция10 ч. назад
Генно-модифицированные растения

"Умный банан". Как искусственный интеллект влияет на еду

"Умный банан". Как искусственный интеллект влияет на еду

Цифровые технологии11 ч. назад
Российский призывник

В РФ повысили призывной возраст и разрешили ЧВК. Что дальше?

В РФ повысили призывной возраст и разрешили ЧВК. Что дальше?

Конфликты20 ч. назад
На главную страницу