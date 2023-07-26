Верховный суд РФ отменил срок участнику войны в Украине
Верховный суд РФ (ВС) признал участие в войне против Украины основанием для освобождения от судебного наказания. Коллегия ВС по делам военнослужащих удовлетворила апелляцию ефрейтора Владислава Устинова, признанного виновным в ДТП со смертельным исходом, и освободила его от наказания, поскольку Устинов воюет в Украине, сообщила во вторник, 25 июля, газета "Коммерсант". Решение коллегии было принято 28 июня.
"Больше не представляет опасности для общества"
С момента преступления прошло более полутора лет, осужденный "выполняет боевые задачи в зоне проведения СВО", а следовательно, больше "не представляет опасности для общества", указывается в документе Верховного суда.
Владислав Устинов был приговорен в мае 2022 года Хабаровским гарнизонным судом к двум годам колонии-поселения за то, что совершил ДТП, в котором погибли два человека. Позже это решение подтвердили апелляционная и кассационная инстанции.
По мнению адвоката Устинова Сергея Бизюкина, после решения Верховного суда российские судебные инстанции будут все чаще учитывать участие подсудимых в войне против Украины в качестве смягчающего обстоятельства или основания для пересмотра приговора. Бизюкин сообщил "Коммерсанту", что добивался отмены приговора своему подзащитному из-за процессуальных нарушений, но гособвинитель предложил освободить Устинова от наказания в связи с его участием в войне.
Решение ВС принято спустя короткое время послерешения Госдумы разрешить вербовку заключенных на войну против Украины
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