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Фото: Valery Sharifulin/dpa/picture alliance
Природа и окружающая средаРоссия

Верховный суд РФ отклонил иск против климатической политики

Виталий Кропман
1 ч. назад

В иске, подготовленном правозащитниками и экоактивистами, отмечалось, что российская климатическая стратегия противоречит Парижским соглашениям и нарушает фундаментальные права россиян.

https://www.dw.com/ru/verhovnyj-sud-rf-otklonil-isk-protiv-klimaticeskoj-politiki/a-63210420

Верховный суд РФ отклонил иск, подготовленный группой экоактивистов против климатической политики российских властей. Соответствующая информация появилась на сайте суда в четверг, 22 сентября. 

Совместный иск 13 сентября подали Московская Хельсинкская группа, движение "Экозащита!-Женсовет", а также 18 граждан России. Истцы намеревались оспорить указ президента России "О сокращении выбросов парниковых газов" и Стратегию социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. Как отмечалось в заявлении, российская климатическая стратегия предполагает рост выбросов парниковых газов по меньшей мере до 2030 года, тогда как в рамках Парижского соглашения РФ должна снижать объемы эмиссий. При этом увеличение выбросов парниковых газов нарушает фундаментальные права россиян, в том числе право на жизнь и право на охрану здоровья, указывается в тексте иска.

Представитель истцов Григорий Вайпан рассказал изданию "Кедр.медиа", что в случае отказа активисты намерены обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Поскольку иск был подан 13 сентября - то есть за три дня до того, как РФ перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека, - рассмотрением иска может заняться ЕСПЧ, в случае если он будет отклонен российским судом.

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