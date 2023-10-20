ВC РФ отказал Siemens в отмене запрета судиться с РЖД в Вене

Компанию Siemens Mobility в очередной раз попросили выполнить обязательства по поставке в Россию высокоскоростных электропоездов "Сапсан".

Верховный суд России в пятницу, 20 октября, отказал Siemens Mobility GmbH в пересмотре дела о запрете иностранной компании инициировать разбирательства против Российских железных дорог (РЖД) в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии и других зарубежных судах по всем спорам, вытекающим из договора от 7 июня 2019 года о поставке 13 высокоскоростных электропоездов "Сапсан".

В суде отметили, что доводы кассационной жалобы не позволяют сделать вывод о том, что при рассмотрении дела были допущены нарушения, приведшие к судебной ошибке. "Утверждение ответчика о невозможности исполнять договор со ссылкой на введенные санкции противоречит разъяснениям Европейской комиссии и условиям договора, поскольку санкции не могут влиять на исполнение им обязанностей на поставку электропоездов", - цитирует материалы суда агентство "Интерфакс".

Согласно разъяснениям Европейской комиссии в части исполнения контрактов и претензий, действие санкций не распространяется на договоры, заключенные до 2 марта 2022 года.

Соглашение на закупку "Сапсанов" РЖД с Siemens Mobility и АО "Группа "Синара" заключили в июне 2019 года в рамках ПМЭФ. Иностранные компании обязались поставить в Россию 13 новых составов с сентября 2022 по июль 2023 года. Общая стоимость контракта составила 513,5 миллиона евро. Помимо этого, компания Siemens взяла на себя техобслуживание и ремонт высокоскоростных электропоездов в течение 30 лет.

В мае 2022 года Siemens заявила об уходе из России и разрыве всех сервисных контрактов с РЖД, включая обслуживание "Сапсанов". Российские железные дороги подали на иностранную компанию в суд. Три инстанции по иску РЖД признали незаконным отказ Siemens Mobility от исполнения договора на поставку 13 "Сапсанов" и обязали компанию выполнить свои обязательства.

Арбитражный суд Москвы 22 мая решил ежедневно взыскивать с немецкой Siemens Mobility GmbH в пользу ОАО "РЖД" неустойку в размере 6,1 млн рублей в случае неисполнения решения суда от 21 февраля 2023 года.

Смотрите также: