Верховный суд РФ: Добровольная сдача в плен - это госизмена

На 449-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 18 мая (время московское).

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В Швеции прошла обучение на современной западной технике бригада ВСУ численностью от 3000 до 5000 человек, которая может стать одним из самых боеспособных соединений в будущем контрнаступлении Украины. Эту информацию, обнародованную в британской газете The Times, подтвердила шведская общественная телекомпания SVT со ссылкой на осведомленный источник. По данным The Times, бригада, оснащенная танками Leopard 2, боевыми машинами CV-90 и артиллерийскими системами Archer, в мае вернулась в Украину, "чтобы быть готовой к бою". SVT в свою очередь отмечает, что это - первое сообщение СМИ о подготовке украинских частей и подразделений на территории Швеции. Шведские Силы обороны данную информацию официально не подтверждают, но и не опровергают.

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Без деоккупации Крыма "не будет возвращения спокойствия международным отношениям и полной силы – международному праву", заявил, выступая по случаю 79-й годовщины депортации крымскотатарского народа, Владимир Зеленский. "Что бы ни делала Россия, ее агрессию ждет поражение. Ей не удастся украсть ни Крым, ни любую другую часть нашего государства", - подчеркнул президент Украины в ходе встречи с представителями Меджлиса крымскотатарского народа. Украина сражается ради победы, в частности для того чтобы как можно достойнее почтить память всех, кого убило зло геноцида, всех, против кого осуществляли депортации, чьи дети погибли или не родились, добавил Зеленский.

НАТО впервые за десятилетия подготовит план защиты от России

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НАТО впервые со времен холодной войны планирует разработку планов обороны. Как сообщает агентство Reuters, лидерам альянса на саммите в Вильнюсе предстоит обсудить и одобрить тысячи страниц секретных военных планов, в том числе описывающих, как НАТО будет реагировать на российскую атаку. "Фундаментальное различие между кризисным управлением и коллективной обороной заключается в следующем: сроки определяем не мы, а наш противник. Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент", - цитирует агентство адмирала Роба Бауэра, одного из высших военных чинов НАТО.

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Российским военнослужащим запрещено отступать от исполнения приказа даже под угрозой смерти. Соответствующее разъяснение подготовил пленум Верховного суда РФ. Как указывается в документе, "военнослужащие в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения военных либо боевых действий, <...> не вправе уклониться от исполнения возложенных на них обязанностей военной службы, ссылаясь на состояние крайней необходимости (статья 39 УК РФ), даже если их жизни угрожает опасность". Также рассмотрены вопросы сдачи в плен. Если военный добровольно сдался противнику, это преступление. Если солдат не просто поднял руки, а перебежал к врагу, чтобы воевать на его стороне, это государственная измена. Если же военнослужащий был ранен, не мог сопротивляться, то его не осудят.

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На поэта и музыканта Бориса Гребенщикова составили протокол о "дискредитации" армии РФ. Информацию об этом обнаружил на сайте судов Москвы интернет-портал "Медиазона". Дело будет рассмотрено Тверским районным судом. Что именно стало причиной для составления протокола, а также дата заседания суда пока неизвестны.

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Россия и Украина по отдельности согласились провести переговоры со специальными посланниками папы Римского Франциска для обсуждения возможностей перемирия. В Москву в качестве папского спецпосланника может отправиться префект ватиканского ведомства по делам восточных католических церквей архиепископ Клаудио Гуджеротти, а в Киев - глава конференции итальянских епископов кардинал Маттео Мария Дзуппи, сообщает специализированный портал ватиканской информации Il Sismografo, не называя источников этих сведений.

Зеленский примет участие в саммите G7

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Владимир Зеленский в режиме онлайн примет участие в саммите "Большой семерки", который начнется 19 мая в Хиросиме. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве Японии. Приглашение участвовать в саммите Зеленский получил во время визита в Киев Фумио Кисиды - премьер-министра Японии, председательствующей в G7. Ожидается, что тема войны России против Украины станет одним из важнейших вопросов, которые обсудят на встрече в верхах главы государств и правительств семи ведущих промышленных стран мира.

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После начала частичной мобилизации в России к властям Финляндии с просьбой о политическом убежище обратились 1109 россиян. Об этом рассказала агентству STT глава финской миграционной службы Санна Саттер. Между тем Хельсинки, по информации телеканала Yle, ожидает позиции Евросоюза в отношении граждан России, которые отказываются служить в вооруженных силах РФ, и пока не выносит решений по ходатайствам об убежище.

Экс-наемник ЧВК "Вагнер" решил вернуться из Норвегии в Россию

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Экс-командир одного из подразделений ЧВК "Вагнер" Андрей Медведев, сбежавший в начале 2023 года в Норвегию, решил вернуться в Россию. В записанном им и выложенном на YouTube видеоролике Медведев пояснил причины своего решения так: "Я надеялся, что смогу обрести здесь мир и спокойствие, что я смогу оставить всю политику, войну, армию позади, но почему-то мне это не удалось". Он также сообщил, что по собственной инициативе уже "обратился в посольство России в Осло" с просьбой помочь вернуться в РФ. "Посмотрим, как оно пойдет в России. Убьют? ОК. Не убьют? Большое спасибо. Дадут жить - еще большее спасибо", - сказал бывший наемник.

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Массированными ударами по Киеву российское руководство пытается поднять уровень патриотизма среди своих граждан. Об этом написал в микроблоге Twitter секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, среди россиян на фоне провала российского наступления и неудач на фронте растет разочарование действиями властей.

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Telegram-каналы пишут о взрывах в Харькове, в регионе объявлена воздушная тревога.

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Британская разведка объяснила запрет российским чиновникам увольняться во время войны. "Помимо того, что власти обеспокоены пробелами в возможностях госаппарата, которые останутся после ухода чиновников в отставку, власти, вероятно, также пытаются предотвратить любое впечатление пораженчества и укрепить чувство коллективной ответственности за войну", - отмечается в сообщении Минобороны Великобритании в Twitter. Ранее стало известно, что Кремль намерен запретить региональным чиновникам, силовикам и членам администрации президента увольнятся со своих постов.

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Народная артистка СССР Алла Пугачева направила в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, где проходит заседание по делу Евгения Ройзмана, обвиняемого в повторной "дискредитации" ВС РФ. письмо в поддержку бывшего мэра города. Обращение опубликовал Telegram-канал "E1.RU | Новости Екатеринбурга" По мнению Пугачевой, политик является "настоящим патриотом", "живущим интересами граждан не только своего региона, но и интересами граждан всей страны". "Как пишет Telegram-канал, судья Николай Тараненко вернул документ адвокату Ройзмана Владиславу Иджапову со словами: "Обращение Пугачевой является непроцессуальным и не исследуется".

G7 хочет ограничить экспорт необработанных алмазов из РФ

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Группа ведущих демократических промышленных стран хочет ограничить экспорт необработанных алмазов из России, который приносит казне РФ миллиарды долларов. Соответствующая декларация должна быть принята на саммите G7 в японской Хиросиме, сообщает агентство dpa со ссылкой на дипломатические круги.

Хроника событий 18 мая 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 17 мая 14.00 - 23.59 >>>

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