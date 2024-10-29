Верховная рада продлила военное положение в Украине

Режим военного положения и всеобщей мобилизации продлен еще на 90 дней. Секретарь СНБО Литвиненко заявил о планах властей призвать еще 160 тысяч человек.

Верховная рада Украины продлила еще на 90 дней - до 7 февраля 2025 года - режим военного положения в стране, а также всеобщую мобилизацию. Это решение поддержали все 311 депутатов, участвовавших в голосовании во вторник, 29 октября, еще 29 членов Рады не голосовали.

Секретарь СНБО заявил о планах призвать еще 160 тысяч человек

Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко заявил о планах призвать на военную службу еще 160 тысяч человек. По его словам, это позволит укомплектовать части до 85% от необходимого штатного состава. На данный момент в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в общей сложности призваны 1,05 млн человек, пишет агентство УНИАН.

Украина объявила военное положение и всеобщую мобилизацию после полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года. Действие военного положения и мобилизации продлевается каждые 90 дней. Во время действия военного положения среди прочего не разрешается проведение выборов.

Весной 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации. В августе сообщалось, что после вступления в силу новых норм показатели призыва военнообязанных выросли в 2,5 раза.