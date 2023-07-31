Сосиски подорожали почти в два раза. Что случилось?

С понедельника сосиски, сыр и некоторые другие продукты подорожали в Германии на 94 процента. Звучит как сенсация! Почему? И надолго ли?

Популярная сеть супермаркетов Penny предлагает в своем ассортименте около трех тысяч товаров, с основном - продуктов питания. Penny известен тем, что их цены - "ниже некуда". Однако с 31 июля по 5 августа дискаунтер будет продавать девять видов товаров по "правдивой цене" - имеется в виду сумма, которую рассчитали с учетом экологического ущерба, причиненного производством данного продукта.

Акцию "Правдивые цены" Penny подготовила совместно с Высшей технической школой Нюрнберга и Университетом Грайфсвальда. Ученые рассчитали, как воздействует производство фруктового йогурта, сыра, сосисок или веганских котлет на климат в целом и на почву и воду в частности. Для исследования были выбраны несколько наиболее востребованных продуктов питания. В результате оказалось, что "экологические" затраты на производство каждого из них - очень разные: так, упаковка сыра "Маасдам" стала дороже на 94 процента, упаковка "Венских сосисок" подорожала на 88 процентов, а веганский шницель - на пять процентов.

Итальянский сыр "Моцарела" стоит по "настоящей цене" на 66 центов дороже Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

До этого понедельника 300-граммовая упаковка полутвердого сыра натурального вызревания "Маасдам" стоила в дискаунтере Penny 2,49 евро. На этой неделе к этой цене прибавилось 84 цента за отрицательное влияние на климат, 12 центов за израсходованную на производство воду, 76 центов за испорченную почву и 63 цента за вред, нанесенный здоровью. Итого: "настоящая цена" составила 4,84 евро. А 400-граммовая упаковка "Венских сосисок", стоившая еще в прошлую субботу 3,19 евро, продается теперь за 6,01 евро: сюда приплюсовали 94 центов за климат, девять центов за воду, 1,17 евро за почву и 62 цента за здоровье.

Продуктовый дискаунтер Penny проводит акцию "Правдивые цены": "Венские сосиски" будут на этой неделе стоить дороже Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

"Мы видим, что многие наши покупатели страдают от остающихся неизменнымивысоких цен на продукты, - объяснил проводимую акцию менеджер Penny Штефан Гёргенс (Stefan Görgens) информационному агентству dpa. - Однако мы вынуждены констатировать, что отпускные цены не отражают затрат на использование природных ресурсов". Поэтому с помощью этого шага организаторы акции хотят повысить осведомленность о воздействии производства продуктов питания на окружающую среду, а также дать импульс для обсуждения и рассмотрения цен на продукты питания в другой и "более обоснованной форме".

На что пойдет выручка?

Дополнительная прибыль, которую получит компания от продажи в розничной сети товаров по "правдивым ценам", будет направлена на поддержку проекта по защите климата и сохранению семейных фермерских предприятий в Альпийском регионе. Пока не сообщается, останется ли акция разовой и о какой примерно сумме дополнительного дохода может идти речь.

По данным Федерального статистического ведомства, в 2022 году сеть магазинов Penny насчитывала около 2135 филиалов по всей стране, а суммарный годовой оборот составлял около 8,8 млрд евро. В целом дискаунтеры, торгующие продуктами питания, но и не только, в Германии очень популярны. Из примерно 35 тысяч торговых точек, почти половина - это магазины со скидками. Доля дисконтных магазинов в продажах составляет около 36,9 процента.

Йогурт будут дороже на 37 центов Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

А что говорят покупатели?

В социальных сетях уже появились тысячи комментариев по поводу акции "Настоящие цены". Так, например, пост на эту тему, опубликованный в Instagram ведущей ежедневной газетой Frankfurter Allgemeine, менее чем за сутки набрал около 33 тысяч лайков и около полутора тысяч комментариев. Многие юзеры считают, что в результате этой акции "подорожавшие" на этой неделе продукты никто не купит, и в результате они просто окажутся в помойке. "Поможет ли это природе?" - спрашивают они.

В то же время есть немало тех, кто поддерживает акцию. Комментарий от юзера sandrina получил наибольшее количество лайков (уже больше тысячи): "Отличная акция! Если люди, наконец-то не примут меры, а правительство не начнет активно действовать в интересах защиты климата, то рано или поздно нам все равно придется закупаться в супермаркетах по таким ценам. Возможно, таким образом все осознают, что пора, наконец, действовать".

Мнения тех, кто поддерживает акцию, и тех, кто ее критикует, разделились примерно поровну. Вот что пишет candy_bar_family: "Как же здесь все изображают из себя благодетелей. Может быть, стоит "сделать прозрачным", какую маржу предприниматели кладут в свои карманы?! Или рассказать правдиво, что бойкотируют местных фермеров, чтобы импортировать дешевый "мусор" из других стран. Или о людях, которые уже и так пострадали от инфляции, а сейчас еще выставляются как климатические грешники. Я думаю, что кампания Penny дерзкая, а не просветительская".

А вот что думает breena_akiko: "Кто ходит в Penny? Вероятно, это люди, у которых и меньше денег на продукты, а в Penny они могут приобрести за эту же цену чуть-чуть больше. Должен ли эксперимент проводиться там, где семьям приходится считать каждую копейку? И эти люди наверняка предпочли бы закупаться в биомагазинах или более дорогих магазинах. Но они не могут себе этого позволить! Пожалуйста, заставьте задуматься тех, у кого есть деньги, и оставьте в покое бедных!" Это высказывание поддерживает nnini: "В принципе - хорошая кампания, но только если вы финансово обеспечены… К сожалению, таких очень мало, потому что все больше людей страдают от бедности".

"Было бы неплохо, если бы подобные акции работали и в другом направлении, и продукты, которые производятся с минимальным ущербом для окружающей среды, как, например, овсяное молоко и другие продукты на растительной основе, становились дешевле", - пишет bienelle_ma_belle. Ну а юзер gabor.tepper подводит своеобразный итог этой дискуссии: "Отличная акция, посмотрим, сколько на самом деле готово платить общество и сколько на самом деле стоит новая мораль".

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