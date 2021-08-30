Венгрия согласовала с Россией условия нового контракта о поставках газа

Венгрия согласовала с "Газпромом" условия нового долгосрочного соглашения о поставках российского газа, которое вступит в силу с 1 октября. Об этом венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил в понедельник, 30 августа, на своей странице в Facebook по итогам переговоров в Санкт-Петербурге с главой компании Алексеем Миллером.

По его словам, соглашение, которое планируется подписать к концу сентября, предполагает, что "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров природного газа в год по двум маршрутам: 3,5 млрд кубометров через Сербию и 1 млрд кубометров через Австрию. Новый контракт с российским газовым монополистом рассчитан на 15 лет с возможностью изменения закупаемых объемов через 10 лет.

Венгрия получает российский газ по договору 1995 года

Не сообщив точных деталей, Сийярто назвал его цену "намного более выгодной", чем нынешняя. На настоящий момент Венгрия получает российский газ по договору, подписанному в 1995 году, срок его действия истекает в скором времени.

Согласно заявлению "Газпрома", в ходе встречи Миллера и Сийярто "стороны рассмотрели ключевые вопросы и перспективы сотрудничества в газовой сфере, включая поставки газа в Венгрию", речь также шла "о работе венгерской стороны по расширению национальной газотранспортной системы".

Петер Сийярто указал, что большая часть поставок по новому контракту будет осуществляться через новый соединительный газопровод, проходящий через Сербию, который будет введен в эксплуатацию к октябрю.

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