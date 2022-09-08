  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Флаги России и Евросоюза в Ницце
Фото: picture-alliance/dpa/Vladimir Sergeev/RIA Novosti
ПолитикаВенгрия

Венгрия уже не требует снять санкции ЕС с 3 олигархов из РФ

Павел Мыльников
1 ч. назад

Чехия, председательствующая в Совете ЕС, договорилась с Венгрией отложить вопрос о снятии санкций с Петра Авена, Алишера Усманова и Виктора Рашникова, пишет издание Politico.

https://www.dw.com/ru/vengria-snala-trebovanie-k-es-snat-sankcii-s-treh-rossijskih-oligarhov/a-63057567

Венгрия отказалась от выдвинутого ею ранее требования к Европейскому Союзу снять санкции с трех российских олигархов, сообщило американское издание Politico в среду, 7 сентября. Чехия, которая сейчас по ротации председательствует в Совете ЕС, договорилась с официальным Будапештом о том, чтобы отложить этот вопрос до следующего продления штрафных мер.

Как поясняют собеседники Politico из дипломатических кругов, речь идет о соучредителе "Альфа-Банка" Петре Авене, основателе USM Holdings Алишере Усманове и председателе совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Викторе Рашникове. Первоначальное требование Венгрии вывести этих бизнесменов из-под санкций "привело в ярость" другие страны ЕС, отмечает издание.

Евросоюз должен периодически пересматривать ограничительные меры, введенные против отдельных лиц в ответ на военное вторжение России в Украину. Продление санкций в середине сентября, судя по всему, пройдет без проблем, указывает Politico.

Кто ввел санкции в отношении российских олигархов

Алишер Усманов находится в санкционных списках ЕС и США, Петр Авен подпал под штрафные меры Евросоюза, Великобритании, Канады и Австралии, а персональные санкции против Виктора Рашникова ввели ЕС, США и Великобритания.

Смотрите также:

Сергей Гуриев о России: это будет большая Северная Корея

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Почему финны боятся России и что думают о выдаче виз в ЕС. Европа в фокусе

Почему финны боятся России и что думают о выдаче виз в ЕС. Европа в фокусе

Также в программе: чем афганские беженцы занимаются в Италии, почему атомные электростанции во Франции отключены, как в Чехии дети из бедных семей становятся профессиональным футболистами и что предпочитают носить джентльмены в Великобритании.
Политика
3 ч. назад
26:08 мин.
external

Аналитик из Йеля: санкции против Кремля действуют (09.08.2022)

Аналитик из Йеля: санкции против Кремля действуют (09.08.2022)

В исследовании Йельской школы менеджмента утверждается: Россия намного сильнее страдает от международных санкций, чем это описывает Кремль. Один из авторов исследования Джеффри Зонненфельд, рассказал DW о том, что говорят показатели торговли про плачевное состояние российской экономики.
Экономика и бизнес
9 августа 2022 г.
09:12 мин.
Сергей Алексашенко

Сергей Алексашенко: Я бы на месте Путина спокойно не спал

Сергей Алексашенко: Я бы на месте Путина спокойно не спал

Экономист Сергей Алексашенко рассказал DW, как вице-премьер Белоусов влияет на президента Путина, что "украла" глава Центробанка Набиуллина и почему министр финансов Силуанов похож на кассира-бухгалтера.
Политика
5 ч. назад
Показать еще
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Граница России и Эстонии

Страны Балтии и Польша закроют въезд россиянам с 19 сентября

Конфликты
1 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Россия

Карикатура DW о высказывании Владимира Путина о поставах российских энергоресурсов. В левой части картинки Путин говорит: "Мерзни, мерзни, волчий хвост". В правой - серый волк недовольно спрашивает: "Это что? Эвфемизм какой-то?"

Замерзнет ли Европа без газа из РФ и при чем тут серый волк?

Замерзнет ли Европа без газа из РФ и при чем тут серый волк?

Политика
3 ч. назад
Россия

Беларусь

Акция солидарности в Варшаве с беларусскими политзаключенными

Амнистия в Беларуси: зачем это Лукашенко?

Амнистия в Беларуси: зачем это Лукашенко?

Права человека
23 ч. назад
Беларусь

Украина

Демонстрация украинцев у Рейхстага

Украинские беженцы в ФРГ как свидетели военных преступлений

Украинские беженцы в ФРГ как свидетели военных преступлений

Правосудие и закон
6 сентября 2022 г.
Украина

Германия

Ветропарк рядом с электростанцией на буром угле Neurath на западе Германии

Где немцы берут электричество в условиях энергокризиса?

Где немцы берут электричество в условиях энергокризиса?

Экономика и бизнес
21 ч. назад
Германия
На главную страницу