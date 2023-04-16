Венгрия обещает сохранить транзит украинской агропродукции

На 418-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий понедельника, 17 апреля (время московское).

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Нидерланды выделят 100 млн евро на нужды украинских производителей сельхозпродукции, а также для приобретения генераторов, чтобы облегчить населению страны следующую зиму, сообщила министр внешней торговли Лише Шрайнемахер. На совещании Всемирного банка, через который средства поступят в Украину, министр сказала, что эта сумма - первая часть из 2,5 млрд евро, которые Нидерланды пообещали Киеву в начале 2023 года. По ее словам, 40 млн евро предназначены для закупки компаниями семян и замены сельскохозяйственной техники. Эти средства предоставляются в виде гарантий по кредитам. Еще 60 млн евро выделяются на решение инфраструктурных проблем.

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В Белгороде поздно вечером в воскресенье произошел взрыв. В соцсетях писали и размещали видео с пожаром на одной из городских ТЭЦ, произошедшем предположительно в результате атаки украинского беспилотника. После взрыва, как сообщают в соцсетях, в некоторых частях города наблюдались проблемы с электроснабжением. Как сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, "зафиксированы два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет".

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Венгрия продолжит обеспечивать транзит украинской агропродукции, несмотря на введение Будапештом временного запрета на ее импорт, сообщило министерство аграрной политики и продовольствия Украины по итогам онлайн-встречи главы ведомства Николая Сольского с его венгерским коллегой Иштваном Надем. В заявлении, опубликованном на странице министерства в Facebook, говорится, что стороны обсудили ситуацию с экспортом украинской аграрной продукции в Венгрию. Сольский отметил необходимость продолжения переговоров для достижения договоренностей по поводу экспорта украинской сельхозпродукции и неприемлемость односторонних решений. "Со своей стороны министр сельского хозяйства Венгрии заверил, что транзит для украинской агропродукции будет сохраняться и в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Хроника событий 16 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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