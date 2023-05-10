Венгрия не сможет провести ЧЕ по фигурному катанию - 2024

В Венгерской национальной ассоциации конькобежцев отказ от проведения европейского первенства обосновали финансовыми причинами, вызванными в свою очередь войной в Украине.

Венгрия не сможет провести чемпионат Европы по фигурному катанию, который должен был проходить с 22 по 28 января 2024 года. Причиной этого решения стала продолжительная война в Украине и ее влияние на экономику и цены на энергоносители, говорится в заявлении Венгерской национальной ассоциации конькобежцев (MOKSZ), обнародованном в среду, 10 мая. MOKSZ уведомила Международный союз конькобежцев (ISU), что из-за отсутствия финансирования, требуемого для организации соревнований высокого качества, отказывается от права на проведение первенства , подчеркнули в ассоциации.

В свою очередь ISU обнародовал заявление о том, что снова открывает прием заявок на право принять первенство, срок подачи - до 26 мая. 1 марта 2022 года на фоне войны в Украине Международный союз конькобежцев решил отстранить спортсменов из РФ и Беларуси от международных соревнований под эгидой организации.

В начале нынешнего года Венгрия, также по финансовым соображениям, ограничила свое участие в организации чемпионата Европы по гандболу 2024 года среди женщин, отказавшись проводить матчи в Будапеште. Вместе с ней первенство примут Австрия и Швейцария. Единственным венгерским городом, где состоятся матчи ЧЕ-2024, остался Дебрецен.

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