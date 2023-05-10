  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Вид на здание парламента Венгрии в Будапеште
Чемпионат Европы по фигурному катанию должен был пройти в Будапеште с 22 по 28 января 2024 года. Фото: Ferenc Isza/AFP/Getty Images
Экономика и бизнесВенгрия

Венгрия не сможет провести ЧЕ по фигурному катанию - 2024

Александра Иванова
21 мин. назад

В Венгерской национальной ассоциации конькобежцев отказ от проведения европейского первенства обосновали финансовыми причинами, вызванными в свою очередь войной в Украине.

https://p.dw.com/p/4RB4F

Венгрия не сможет провести чемпионат Европы по фигурному катанию, который должен был проходить с 22 по 28 января 2024 года. Причиной этого решения стала продолжительная война в Украине и ее влияние на экономику и цены на энергоносители, говорится в заявлении Венгерской национальной ассоциации конькобежцев (MOKSZ), обнародованном в среду, 10 мая. MOKSZ уведомила Международный союз конькобежцев (ISU), что из-за отсутствия финансирования, требуемого для организации соревнований высокого качества, отказывается от права на проведение первенства , подчеркнули в ассоциации.

В свою очередь ISU обнародовал заявление о том, что снова открывает прием заявок на право принять первенство, срок подачи - до 26 мая. 1 марта 2022 года на фоне войны в Украине Международный союз конькобежцев решил отстранить спортсменов из РФ и Беларуси от международных соревнований под эгидой организации.

В начале нынешнего года Венгрия, также по финансовым соображениям, ограничила свое участие в организации чемпионата Европы по гандболу 2024 года среди женщин, отказавшись проводить матчи в Будапеште. Вместе с ней первенство примут Австрия и Швейцария. Единственным венгерским городом, где состоятся матчи ЧЕ-2024, остался Дебрецен.

Смотрите также:

Шокирующий рост цен в Эстонии

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Правые популисты вышли на акцию против роста цен в Германии и не скрывали симпатий к Путину (08.10.2022)

Правые популисты вышли на акцию против роста цен в Германии и не скрывали симпатий к Путину (08.10.2022)

Правые популисты из "Альтернативы для Германии" вывели на антиправительственный митинг в центре Берлина около десяти тысяч человек. Среди них было немало поклонников президента РФ Путина.
Политика9 октября 2022 г.02:52 мин.
external

Рост цен и социальные волнения - что ожидает мир из-за войны в Украине (09.03.2022)

Рост цен и социальные волнения - что ожидает мир из-за войны в Украине (09.03.2022)

Ситуация в Украине ведет к глобальному дефициту пшеницы и резкому росту цен на хлеб. Всемирная продовольственная программа ООН предупреждает о серьезных последствиях, особенно в странах арабского мира и западной Азии.
Экономика и бизнес9 марта 2022 г.05:12 мин.

Заявление ISU о возможности подавать заявки на право принять чемпионат Европы по фигурному катанию 2024 года

ISU European Figure Skating Championships 2024
www.isu.org
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Российский истребитель МиГ-31К, несущий ракету "Кинжал"

РФ денонсирует Договор об обычных вооруженных силах в Европе

Политика13 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Ольга Горбунова, представительница по социальным вопросам Объединенного переходного кабинета белорусских демсил

Горбунова о политзаключенных в РБ: "Становится только хуже"

Горбунова о политзаключенных в РБ: "Становится только хуже"

Политика6 ч. назад
Колония в Горках

Беляцкого отправили в Горки - колонию, где ломают политзэков

Беляцкого отправили в Горки - колонию, где ломают политзэков

Права человека8 ч. назад
Let 3, Хорватия

Победители первого полуфинала "Евровидения-2023" в Ливерпуле

Победители первого полуфинала "Евровидения-2023" в Ливерпуле

Культура10 ч. назад10 фото
Главы МИД ФРГ и МИД КНР

Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы

Внешняя политика ФРГ: что важнее - ценности или интересы

Политика22 ч. назад
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и президент Украины Владимир Зеленский

День Европы в Украине и другие события 440-го дня войны

День Европы в Украине и другие события 440-го дня войны

Конфликты9 мая 2023 г.
Russland | Victory Day Parade

День Победы в России: где и как отмечали 9 мая

День Победы в России: где и как отмечали 9 мая

Общество9 мая 2023 г.
На главную страницу