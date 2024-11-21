Венгрия намерена установить системы ПВО у границы с Украиной

Министр обороны Венгрии указал, что угроза эскалации войны между Россией и Украиной велика как никогда. Будапешт намерен подготовиться ко всем вариантам.

Венгрия собирается установить системы противовоздушной обороны в северо-восточной части страны, у границы с Украиной. Об этом сообщил поздно вечером в среду, 20 ноября, министр обороны страны Кристоф Салай-Бобровницкий. "Мы по-прежнему верим, что мир будет достигнут как можно скорее с помощью дипломатии, а не военного решения, - заявил глава оборонного ведомства в видео, опубликованном на его странице в Facebook после заседания Совета обороны, созванного премьер-министром Виктором Орбаном для обсуждения событий в Украине. "Однако, чтобы подготовиться ко всем вариантам, я приказал установить на северо-востоке недавно закупленные системы управления воздушным движением и противовоздушной обороны", - сказал министр.

Министр: Угроза эскалации войны велика как никогда

Он объяснил это решение угрозой эскалации конфликта на фоне вероятного применения Украиной американских ракет ATACМS для ударов вглубь России. По его словам, угроза эскалации войны между Россией и Украиной велика как никогда.

Министр не уточнил, какие части венгерской системы ПВО будут установлены на северо-востоке страны. В 2023 году Венгрия закупила французские системы ПВО "Мистраль". В 2020 году Будапешт приобрел системы противовоздушной обороны NASAMS у норвежской компании Kongsberg и американского производителя вооружений Raytheon Technologies.

Новая ядерная доктрина России

По заявлению Москвы, 19 ноября Украина впервые применила дальнобойные американские ракеты ATACMS для ударов по территории России, что было расценено Кремлем как серьезная эскалация конфликта.

В тот же день президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны. Основные изменения в доктрине сводятся к тому, что агрессия любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, против России будет расценена как их совместное нападение на РФ. Москва "будет рассматривать" возможность ядерного ответа при "достоверной информации о старте в сторону страны самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов", указано в обновленной доктрине.

РФ впервые ударила по Украине межконтинентальной баллистической ракетой

Воздушные силы ВСУ заявили, что утром в четверг, 21 ноября, российские войска выпустили по городу Днепр ракеты различного типа, в том числе аэробаллистическую ракету "Кинжал", семь крылатых ракет Х-101, а также межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). По данным украинской стороны, ее пуск был произведен из Астраханской области.

По сведениям украинских мониторинговых пабликов, для удара по Днепру была задействована 50-тонная РС-26 "Рубеж" с разделяющимися головными частями. Разработанная на основе советских чертежей в середине 2000-х годов и совершившая первый полет в 2011 году, она способна поражать цели на дальности до 6000 километров.

В Кремле на стали комментировать предполагаемый удар МБР по Украине.