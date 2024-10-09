Венгрия блокирует выдачу Украине кредита в 35 млрд евро

Будапешт не позволил ЕС перейти к заморозке активов РФ на три года вместо действующего продления каждые шесть месяцев. В Венгрии хотят подождать результатов президентских выборов в США.

Венгрия не позволила Европейскому Союзу перейти к заморозке российских активов на три года вместо действующего продления каждые шесть месяцев и тем самым поставила под вопрос возможность выдачи Украине кредита в 35 млрд евро, анонсированного главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), сообщил вечером во вторник, 8 октября, телеканал Euronews, принадлежащий бизнесменам, связанным с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Обеспечением кредита Украине должны были стать проценты от замороженных российских активов на счетах западных финансовых организаций, однако риск разморозки из-за позиции какой-либо из стран ЕС может угрожать этому проекту. Министр финансов Венгрии Михай Варга объяснил позицию Венгрии желанием дождаться результатов президентских выборов в США.

Дождаться результатов выборов в США

"Мы считаем, что этот вопрос - продление российских санкций - должен быть решен после выборов в США. Мы должны увидеть, в каком направлении по этому вопросу пойдет будущая администрация США. Вы можете видеть президентские выборы и предвыборную кампанию: есть два абсолютно разных пути решения этой проблемы. Один - в направлении мира. И другой - продолжать войну", - заявил Варга по окончании министерской встречи в Люксембурге.

Остальные страны Евросоюза поддержали продление заморозки российских активов и выделение Украине кредита. Еврокомиссар Паоло Джентилони назвал это "псевдоединогласной" поддержкой.

Советник Орбана: Зеленский поступил безответственно

Политический советник премьера Венгрии Балаж Орбан ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, решив противостоять России в феврале 2022 года, поступил безответственно. В связи с этим Орбан напомнил о событиях в Венгрии 1956 года, когда 23 октября венгры выступили против социалистических властей страны, через 12 дней восстание было подавлено советской армией.

"Учитывая 1956 год, мы бы, вероятно, не сделали того, что сделал президент Зеленский два с половиной года назад, поскольку это безответственно: он втянул свою страну в оборонительную войну. Столько людей погибли, столько территорий потеряно", - пояснил советник венгерского премьер-министра.

Сам Виктор Орбан летом прошлого года говорил, что нынешнее правительство Венгрии никогда не будет воевать с Россией и не позволит втянуть себя в конфликт в Украине. Ранее он неоднократно заявлял, что руководство Евросоюза и другие страны ЕС пытаются втянуть Венгрию в конфликт в Украине, призывая ее начать поставки оружия Киеву, но Будапешт "находится на стороне мира".