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ПолитикаВенесуэла

Розыск конкурента Мадуро: Венесуэла обещает 100 000 долларов

Павел Мыльников
3 января 2025 г.

Объявление о розыске Эдмундо Гонсалеса Уррутиа размещено в аэропортах и полицейских участках Венесуэлы. На июльских выборах оппозиционер был основным конкурентом Николаса Мадуро.

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Венесуэльский оппозиционный политик Эдмундо Гонсалес Уррутиа
Эдмундо Гонсалес УррутиаФото: elyxandro cegarra/PsnewZ/IMAGO

Власти Венесуэлы объявили награду в 100 тысяч долларов США (97 тысяч евро) за информацию, которая поможет задержать одного из лидеров оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутиа. Фотография оппозиционного политика, составившего конкуренцию главе страны Николасу Мадуро на выборах в 2024 году, появилась в соцсетях венесуэльской полиции с подписью "Разыскивается" в четверг, 2 января. Портрет Гонсалеса с аналогичной надписью вывешен во всех аэропортах и полицейских участках Боливарианской Республики, подтвердили собеседники агентства AFP из аппарата юстиции.

Ранее в тот же день Гонсалес вылетел из Европы в Аргентину. Ожидается, что 4 января венесуэльского политик примет аргентинский президент Хавьер Милей. Гонсалес призвал своих сограждан, живущих в Аргентине, к демонстрации на центральной площади Буэнос-Айреса. А 10 января, в день инаугурации Мадуро, оппозиционер намерен принести присягу вместо действующего главы государства.

Протесты после выборов президента Венесуэлы

Президентские выборы в Венесуэле состоялись 28 июля. Лояльный правительству страны избирком заявил о победе Николаса Мадуро, правящего страной на протяжении двух сроков с 2013 года, с результатом в 51,2 процента голосов. Международные наблюдатели не были допущены к выборам.

Оппозиция объявила о победе ее кандидата Эдмундо Гонсалеса, пользующегося поддержкой со стороны США. В стране прошли массовые протесты против спорных итогов выборов. В ходе акций погибли 28 человек, около 200 получили ранения, а более двух тысяч демонстрантов были арестованы.

Ордер на арест Гонсалеса

В начале сентября стало известно о выдаче в Венесуэле ордера на арест кандидата на высший государственный пост от оппозиции по обвинениям в узурпации власти, подстрекательстве к мятежу, заговоре и саботаже. Через несколько дней Гонсалес улетел в Испанию и попросил там политическое убежище.

Евросоюз отказался признать официальные итоги голосования достоверными и призвал прекратить преследование оппозиции в Венесуэле. В конце октября ЕС присудил премию "За свободу мысли" лидерам венесуэльской оппозиции - Марии Корине Мачадо и ее соратнику Эдмундо Гонсалесу. Месяцем позднее Соединенные Штаты признали Гонсалеса избранным президентом южноамериканской страны.

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