Венесуэла и Гайана договорились о переговорах по Эссекибо

Ситуация на границе Венесуэлы и Гайаны обострилась в начале декабря, после того как Николо Мадуро заявил о включении региона Эссекибо в состав Венесуэлы.

Венесуэла и Гайана проведут переговоры по ситуации вокруг провинции Эссекибо. Встреча запланирована на четверг, 14 декабря, пройдет она в Сент-Винсенте и Гренадинах.Об этом сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль в своем блоге в Х в воскресенье, 10 декабря.

Соглашению о переговорах предшествовали телефонные разговоры президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силвы и премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральфа Гонсалвеса с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Мадуро также провел переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, в ходе которых генсек пообещал содействовать прямому диалогу между Венесуэлой и Гайаной. В канцелярии президента Гайаны Ирфаана Али подтвердили, что он согласился на встречу. "Сухопутная граница Гайаны не подлежит обсуждению", - подчеркнули при этом в офисе главы государства.

Мадуро подписал указы о включении Эссекибо в состав Венесуэлы

В начале декабря Мадуро объявил о планах создать новую военную базу примерно в 100 км от гайанской границы после прошедшего в Венесуэле референдума по вопросу Эссекибо, в ходе которого, по официальным результатам, 95% проголосовавших высказались за присоединение этого региона.



Гайана отказалась отдавать часть своей территории и предупредила о готовности обратиться в Совбез ООН, чтобы задействовать статьи 41 и 42 Устава организации, которые могут санкционировать ограничительные меры или военные действия для восстановления международного мира и безопасности.



6 декабря Венесуэла мобилизовала армию. После этого Мадуро подписал указы, которые фактически включают Эссекибо в состав Венесуэлы.

Эссекибо богат полезными ископаемыми

Венесуэла претендует на Эссекибо с тех пор, как стала самостоятельным государством в 1811 году. Речь идет о территории к западу от одноименной реки общей площадью 160 тыс. кв. км, которая занимает три четверти государства Гайана. Эссекибо в основном представляет собой непроходимые джунгли, но там есть большие запасы нефти, газа, золота и меди.



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