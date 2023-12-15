Венесуэла и Гайана договорились избегать применения силы

Президенты Венесуэлы и Гайаны обсудили претензии Каракаса на провинцию Эссекибо и условились не допускать роста напряженности и воздерживаться от любого насилия.

Венесуэла и Гайана договорились избегать любого применения силы и не допускать роста напряженности в ходе конфликта вокруг богатой нефтью провинции Эссекибо. На встрече в четверг, 14 декабря, в карибском островном государстве Сент-Винсент и Гренадины президент Венесуэлы Николас Мадуро и его гайанский коллега Ирфаан Али в совместном заявлении подчеркнули готовность "не угрожать насилием и не применять силы против другой стороны в любых обстоятельствах", а также "воздерживаться от эскалации любого конфликта или разногласий на словах или на деле".

Споры между двумя странами будут разрешаться в соответствии с международным правом, указывается в заявлении. В то же время в документе отмечается, что правительство Мадуро не признает Международный суд ООН. Обе стороны договорились вновь встретиться через три месяца в Бразилии.

Мадуро: Триумф дипломатии

На встрече в аэропорту Кингстауна Мадуро приветствовал возможность "открыто поговорить о территориальных разногласиях" и подчеркнул, что его страна намерена защитить свои права. В свою очередь Али заявил об отсутствии шансов на выполнение требований Венесуэлы. По его словам, Гайана не является агрессором и не хочет войны, но оставляет за собой право вместе с союзниками гарантировать свою обороноспособность. Эссекибо останется в Гайане, подчеркнул он.

На встрече в Кингстауна присутствовали также представители Карибского сообщества, правительства Бразилии, Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), а также наблюдатели ООН. Обе стороны договорились вновь встретиться через три месяца в Бразилии.

По данным издания El Nacional, Каракас и Джорджтаун договорились создать совместную комиссию в составе министров иностранных дел и технических специалистов обеих стран для "решения взаимосогласованных вопросов". По возвращении в Каракас Мадуро назвал день "плодотворным и напряженным" и указал, что на встрече стороны "могли говорить правду". Он поблагодарил Али за его "откровенность и готовность вести обстоятельный диалог" и назвал результаты переговоров триумфом дипломатии.

Конфликт вокруг провинции Эссекибо

В начале декабря Мадуро объявил о планах создать новую военную базу примерно в 100 км от гайанской границы после прошедшего в Венесуэле референдума по вопросу Эссекибо, в ходе которого, по официальным результатам, 95% проголосовавших высказались за присоединение этого региона.

Гайана отказалась отдавать часть своей территории и предупредила о готовности обратиться в Совбез ООН, чтобы задействовать статьи 41 и 42 Устава организации, которые могут санкционировать ограничительные меры или военные действия для восстановления международного мира и безопасности. 6 декабря Венесуэла мобилизовала армию. После этого Мадуро подписал указы, которые фактически включают Эссекибо в состав Венесуэлы.

Венесуэла претендует на Эссекибо с тех пор, как стала самостоятельным государством в 1811 году. Речь идет о территории к западу от одноименной реки общей площадью 160 тыс. кв. км, которая занимает три четверти государства Гайана. Эссекибо в основном представляет собой непроходимые джунгли, но там есть большие запасы нефти, газа, золота и меди.

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