 Великобритания отправит солдат в Восточную Европу | Новости политики из Германии | DW | 30.01.2022

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Политика

Великобритания отправит солдат в Восточную Европу

Борис Джонсон намерен удвоить количество британских военных в Восточной Европе на фоне наращивания российских войск у границ Украины.

Британские солдаты

Британские солдаты

Из-за обострившейся ситуации у границ Украины Великобритания намерена усилить свое военное присутствие в Восточной Европе. Премьер-министр Борис Джонсон взвешивает возможность удвоить количество британских солдат в регионе и поставить Эстонии оружие для самообороны, сообщило в субботу, 29 января, британское правительство.

"Этот пакет мер станет четким сигналом Кремлю: мы не потерпим его дестабилизирующие действия и всегда будем поддерживать наших союзников по НАТО перед лицом враждебности России", - заявил Джонсон. Сейчас, по официальным данным, более 900 британских военнослужащих дислоцированы в Эстонии, более ста - в Украине и 150 - в Польше.

По словам британского лидера, он отдал приказ Вооруженным силам готовиться к переброске в Восточную Европу на следующей неделе, чтобы они "могли поддерживать наших союзников по НАТО на суше, в море и в воздухе".

Если президент России Владимир Путин выберет "кровопролитие и разрушения" в Украине, то это станет "трагедией для Европы", добавил Джонсон, подчеркнув: "Украина должна быть свободна в выборе своего будущего".

Джонсон проведет переговоры с Путиным

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании намерен в ближайшие дни посетить Восточную Европу. Точная дата поездки, а также то, куда именно приедет Джонсон, пока не уточнялось.

Кроме того, пресс-секретарь британского премьера сообщила, что на следующей неделе Джонсон проведет телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По ее словам, британский премьер вновь заявит о необходимости отвести российские войска от границы с Украиной и принять меры для дипломатического урегулирования конфликта. Дата переговоров с Путиным также пока не называется.

Обострение отношений между Западом и Россией

По данным стран Запада, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной до 120 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет европейцев и американцев в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ.

В конце декабря Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО, касающихся сокращения американских войск и вооружений в Европе и отказа от дальнейшего расширения альянса на восток. Вашингтон и руководство НАТО ответили на них отказом. Серия январских переговоров с РФ закончилась безуспешно. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

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    Автор: Александра Елкина


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