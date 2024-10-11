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Лондон подозревает 37 компаний в обходе РФ нефтяных санкций

Сергей Ромашенко
11 октября 2024 г.

Британские власти инициировали расследование в отношении 52 компаний. Против 37 из них следственные действия еще продолжаются.

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Российский нефтеналивной танкер в Пакистане
Российский нефтеналивной танкер в ПакистанеФото: Karachi Port Trust/AP/picture alliance

Власти Великобритании заподозрили 37 компаний в соучастии в обходе Россией нефтяных санкций. В их отношении ведется расследование, сообщила в пятницу, 11 октября, Русская служба британской медиакомпании ВВС.

В декабре 2022 года вступили в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза, а также потолок цен в 60 долларов за баррель на нефть из России. Эти решения были приняты с целью уменьшить доходы России, помогающие ее властям продолжать войну в Украине, но при этом сохранить российские поставки на мировой рынок, чтобы избежать взлета цен.

В декабре 2022 года Бюро применения финансовых санкций (OFSI) министерства финансов Великобритании начало расследование в отношении 52 компаний, подозреваемых в нарушении запрета на импорт российской нефти по морю. В марте нынешнего года OFSI получило на обеспечение санкционного режима дополнительно 50 млн фунтов (около 60 млн евро).

Расследование в отношении предполагаемых нарушителей продолжается

К августу было завершено расследование 15 случаев, в остальных 37 оно продолжается. При этом, как отмечает Русская служба ВВС, штрафы до сих пор никому не назначены. Названия компаний тоже не раскрываются. Руководитель нефтяных расследований в общественной антикоррупционной организации Global Witness Луис Уилсон возмущен тем, что британский Минфин до сих пор никого не наказал за соучастие в обходе санкций. Он призвал власти к более решительным действиям.

США утверждают, что санкции работают, так как Россия вынуждена продавать нефть со скидкой в 17 процентов. Пресс-секретарь министерства финансов Великобритании в комментарии для ВВС привел данные правительства РФ, согласно которым налоговые доходы России от продажи нефти в 2023 году упали на 30 процентов по сравнению с 2022 годом.

В то же время расследовательское издание The Insider отмечает, что Россия, несмотря на ограничительные меры, получает от продажи нефти выше ценового потолка от 7 млрд до 11 млрд долларов в год.

 

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