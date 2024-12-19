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ПолитикаВеликобритания

Великобритания ввела санкции против руководства МВД Грузии

Александра Иванова
19 декабря 2024 г.

Лондон объявил о санкциях против главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури и еще четырех представителей этого министерства. Глава МИД Британии Дэвид Лэмми назвал насилие против демонстрантов в Грузии "шокирующим".

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Протесты сторонников евроинтеграции Грузии в Тбилиси, 16 декабря 2024 года
Протесты сторонников евроинтеграции Грузии в ТбилисиФото: Davit Kachkachishvili/Anadolu/picture alliance

Великобритания в четверг, 19 декабря, объявила о введении санкций против пяти руководителей МВД Грузии в связи с нарушением прав человека, давлением на СМИ и жестким подавлением мирных протестов в стране.

Как следует из заявления на сайте британского правительства, этот шаг был согласован с Вашингтоном. Ограничения коснутся министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, его заместителя Александра Дарахвелидзе, главы Департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили, директора Департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури. Санкции предусматривают запрет на поездки в Великобританию, заморозку активов там и запрет на ведение экономической деятельности на территории Соединенного Королевства.

Лондон о подавлении протестов в Грузии

"Власти Грузии начали систематическое подавление демонстраций, гражданского общества, СМИ и оппозиционных деятелей после того, как общественность выступила против решения "Грузинской мечты" приостановить движение страны к европейскому будущему, - указано в пресс-релизе. - Это решение подрывает одно из основных положений Конституции Грузии и широко рассматривается как последний шаг "Грузинской мечты" из тех, что делают Грузию более уязвимой для Кремля".  

"Шокирующее насилие, которому подверглись протестующие, лидеры оппозиции и журналисты, - это вопиющее нападение на демократию и право грузинского народа на осуществление своих основных свобод, - заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми. - Наши сегодняшние действия показывают, что Великобритания поддерживает народ Грузии и рассмотрит все варианты, чтобы виновные были привлечены к ответственности".

Санкции США в связи с "подрывом демократии" в Грузии

16 декабря глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер объявил, что Соединенные Штаты готовятся "в ближайшие недели" ввести дополнительные санкции в отношении Грузии из-за отката этой страны от демократии.

Перед этим, 12 декабря, Госдеп уведомил, что США вводят визовые ограничения против примерно двадцати граждан Грузии, несущих ответственность "за подрыв демократии" в стране.

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