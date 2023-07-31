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Великобритания усилит добычу нефти и газа в Северном море

Сергей Ромашенко
28 мин. назад

Премьер Риши Сунак заявил, что раcширение добычи углеводородов сделают его страну более независимой от таких стран, как Россия. Поборники охраны природы недовольны планами Лондона в сфере нефтедобычи.

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Газовая платформа в Северном море
Фото: Equinor/Øyvind Hagen

Великобритания, несмотря на протесты экологов, выдаст свыше ста новых лицензий на разработку нефти и газа в Северном море. Разработки собственных ресурсов сделают Британию более независимой от таких стран, как Россия, заявил премьер-министр Риши Сунак в понедельник, 31 июля, в Лондоне.

"Мы все стали свидетелями того, как президент России Владимир Путин превратил энергию в оружие. Он остановил поставки и тем самым задушил развитие во многих странах. Мы не хотим зависеть от таких диктаторов, когда речь идет о нашей энергетике", - пояснил британский премьер.

По словам Сунака, инвестиции в Северное море - важная часть защиты от произвола диктаторов, поэтому правительство планирует и впредь выдавать новые лицензии на нефте- и газоразработки.

Планы Лондона и защита климата

Британский премьер также подчеркнул, что данные планы соответствуют целям его правительства в сфере защиты климата, поскольку Великобритания, указал он, будет почти на четверть удовлетворять свои потребности в сфере энергетики за счет нефти и газа и в 2050 году, когда страна, согласно планам, должна будет свести выбросы парниковых газов к нулю.

Риши Сунак также объявил о спорных планах закачки природного газа в подземные хранилища в двух районах Шотландии и северной части Англии. Он сказал, что эти меры позволят создать тысячи новых рабочих мест.

Планы Лондона в сфере нефте- и газоразработок стали одной из центральных спорных тем в Великобритании в преддверии запланированных на будущий год парламентских выборов. Сунак утверждает, что разработки в Северном море приведут к выбросу меньшего объема углекислого газа, чем в результате импорта сжиженного природного газа. Оппозиционная Лейбористская партия, которая, согласно опросам, сейчас опережает консерваторов Сунака, требует остановить выдачу новых лицензий на разработку месторождений углеводородов в Северном море.

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