Великобритания усилит добычу нефти и газа в Северном море

Премьер Риши Сунак заявил, что раcширение добычи углеводородов сделают его страну более независимой от таких стран, как Россия. Поборники охраны природы недовольны планами Лондона в сфере нефтедобычи.

Великобритания, несмотря на протесты экологов, выдаст свыше ста новых лицензий на разработку нефти и газа в Северном море. Разработки собственных ресурсов сделают Британию более независимой от таких стран, как Россия, заявил премьер-министр Риши Сунак в понедельник, 31 июля, в Лондоне.

"Мы все стали свидетелями того, как президент России Владимир Путин превратил энергию в оружие. Он остановил поставки и тем самым задушил развитие во многих странах. Мы не хотим зависеть от таких диктаторов, когда речь идет о нашей энергетике", - пояснил британский премьер.

По словам Сунака, инвестиции в Северное море - важная часть защиты от произвола диктаторов, поэтому правительство планирует и впредь выдавать новые лицензии на нефте- и газоразработки.

Планы Лондона и защита климата

Британский премьер также подчеркнул, что данные планы соответствуют целям его правительства в сфере защиты климата, поскольку Великобритания, указал он, будет почти на четверть удовлетворять свои потребности в сфере энергетики за счет нефти и газа и в 2050 году, когда страна, согласно планам, должна будет свести выбросы парниковых газов к нулю.

Риши Сунак также объявил о спорных планах закачки природного газа в подземные хранилища в двух районах Шотландии и северной части Англии. Он сказал, что эти меры позволят создать тысячи новых рабочих мест.

Планы Лондона в сфере нефте- и газоразработок стали одной из центральных спорных тем в Великобритании в преддверии запланированных на будущий год парламентских выборов. Сунак утверждает, что разработки в Северном море приведут к выбросу меньшего объема углекислого газа, чем в результате импорта сжиженного природного газа. Оппозиционная Лейбористская партия, которая, согласно опросам, сейчас опережает консерваторов Сунака, требует остановить выдачу новых лицензий на разработку месторождений углеводородов в Северном море.

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