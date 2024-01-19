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Великобритания провела первые боевые испытания лазера

Даниил Сотников
19 января 2024 г.

Лондон сделал шаг вперед в разработке лазерного оружия, способного уничтожать ракеты и поражать цели на большом расстоянии.

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Британские военные на учениях
Британские военные на ученияхФото: Leon Neal/Getty Images

В Великобритании впервые в ходе испытаний военным удалось поразить воздушные цели с помощью системы лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire, сообщило министерство обороны страны в пятницу, 19 января.

Испытания прошли на Гебридском полигоне в Шотландии. Дальность действия лазера DragonFire засекречена, сообщили в правительстве Великобритании, добавив, что оружие может поражать "любую видимую цель". По данным издания The Times, в ходе испытаний DragonFire уничтожил приближающиеся дроны с расстояния в несколько климетров. 

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что новое оружие в перспективе может стать недорогой альтернативой ракетам для выполнения "определенных задач". "Энергетическое оружие поражает цели со скоростью света и с помощью луча разрушает ее",  -объясняется принцип действия комплекса. Один выстрел лазером обходится в 10 фунтов стерлингов, заявили в ведомстве. Его точность эквивалентна попаданию в монету с расстояния в километр.

Успешные испытания "продемонстрировали способность поражать воздушные цели на соответствующих дальностях и являются важным шагом на пути внедрения этой технологии на вооружение", заявили в Минобороны. Армия и флот Великобритании рассматривают возможность использования этого оружия для противовоздушной обороны, говорится в заявлении ведомства.

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