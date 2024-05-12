Великобритания передаст Киеву рекордный пакет военной помощи

Великобритания предоставит Украине крупнейший пакет военной помощи с начала отражения войны, развязанной Россией. Об этом в субботу, 11 мая, в своем официальном аккаунте в социальной сети Х сообщило министерство обороны Соединенного Королевства.

Речь идет о финансировании на 500 миллионов фунтов стерлингов (около 580 млн евро), пояснили в Лондоне. Отмечается, что в очередную партию помощи войдет четыре миллиона патронов к стрелковому оружию, более 1600 ударных и зенитных ракет, а также 400 транспортных средств, в том числе 162 бронемашины и 78 вездеходов.

Евросоюз пообещал предоставить Украине гарантии безопасности

Ранее в тот же день стало известно, что Евросоюз согласовал гарантии безопасности для Украины, предусматривающие политическую, военную и экономическую помощь этой стране. Как следует из документа, который оказался в распоряжении еженедельника Welt am Sonntag, ЕС гарантирует Киеву незамедлительные консультации в случае новых нападений на Украину. При этом участие европейских солдат на стороне украинской армии в случае новых нападений косвенно исключается.