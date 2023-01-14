На 326-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 15 января (время московское).

++04.50++

Немецкий концерн Rheinmetall сможет поставить Украине отремонтированные танки Leopard 2 не раньше 2024 года. "Даже если завтра будет принято решение: мы можем отправить в Киев наши танки Leopard, поставка задержится до начала следующего года", - заявил председатель совета директоров Rheinmetall Армин Паппергер (Armin Papperger) изданию Bild am Sonntag. По его словам, в распоряжении концерна есть 22 танка Leopard 2 и 88 единиц Leopard 1. "Но мы не можем ремонтировать эти танки без заказа, потому что расходы составляют несколько сотен миллионов евро", - объяснил Паппергер.

++03.20++

У Вооруженных сил Украины нет огневых средств, способных сбивать ракеты Х-22, заявил командующий украинских ВВС Николай Олещук. По данным украинской стороны, именно такая ракета попала в многоэтажный жилой дом в Днепре. С начала военной агрессии России по территории Украины было выпущено более 210 ракет этого типа, ни одна не была сбита средствами противовоздушной обороны, добавил Олещук. Между тем советник офиса президента Украины Алексей Арестович ранее утверждал, что ракета была сбита силами ПВО, после чего упала на подъезд дома в Днепре.

Великобритания передаст Украине 14 танков Challenger 2

++02.15++

Великобритания назвала число танков Challenger 2, которые намерена передать Украине. В ближайшие недели в страну будут отправлены 14 единиц этих боевых машин, за ними, как ожидается, последуют около 30 самоходных артиллерийских установок AS90, сообщили в канцелярии главы британского правительства. Министр обороны Соединенного Королевства 16 января представит детали военной помощи в Палате общин.

++01.45++

Обрушившийся подъезд многоэтажного дома в Днепре Фото: Evgeniy Maloletka/AP/picture alliance

Власти Днепра объявили трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по городу. У поврежденного многоквартирного дома продолжаются поисково-спасательные работы. По уточненным данным горсовета, ранения получили 73 человека, в том числе 14 детей.

++00.40++

Число погибших в результате российского ракетного удара по Днепру выросло до 12 человек, сообщил глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко. Он поблагодарил местных жителей, помогающих спасателям разбирать завалы на месте обрушившегося подъезда многоэтажного дома.

Зеленский призвал партнеров не колебаться в поставках оружия

++00.05++

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны-партнеры не колебаться в вопросе поставок вооружений Киеву. "Можно ли остановить российский террор? Да. Можно ли сделать это иначе, чем на поле боя в Украине? К сожалению, нет. Это можно и нужно сделать на нашей земле, в нашем небе, в нашем море. Что для этого нужно? То оружие, которое есть на складах у наших партнеров и которого так ждут наши воины", - заявил глава украинского государства в видеообращении. "Любые уговоры или просто время, которое идет, не способны остановить" российскую армию, добавил он.

Хроника событий 14 января 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 14 января 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: