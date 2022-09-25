Великобритания может смягчить иммиграционные правила

На фоне нехватки рабочих рук в Великобритании премьер-министр Лиз Трасс планирует расширить список дефицитных профессий, а также снять ограничения на привлечение сезонных рабочих в сельском хозяйстве.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс намерена пересмотреть иммиграционную политику страны, чтобы справиться с острой нехваткой рабочей силы в ключевых отраслях. Об этом сообщают местные СМИ в воскресенье, 25 сентября.

Среди прочего новый премьер планирует расширить перечень дефицитных профессий, на которые распространяется облегченная процедура получения рабочих виз. Это, как отмечает издание The Guardian , позволит британским работодателям привлекать больше сотрудников из-за рубежа с меньшей бюрократией. В список, в частности, могут попасть специалисты по прокладке широкополосной сети интернета. Не исключено, что власти также смягчат требования к знанию английского языка, необходимого для получения визы, пишет газета Financial Times .

Кроме того, Трасс собирается снять ограничения на наем иностранных рабочих, привлекаемых для сезонных работ в области сельского хозяйства. Ожидается, что верхний предел в 40 000 виз будет отменен, как и максимальный срок пребывания в шесть месяцев.

Меры призваны стимулировать экономику

"Нам нужно принять меры, чтобы иметь необходимые навыки, в том числе в сельском хозяйстве, для стимулирования роста экономики. Это повлечет за собой увеличение численности рабочих в одних областях и уменьшение в других", - сообщил источник на Даунинг-стрит газетеThe Sun . По данным издания, об изменениях может быть объявлено в ближайшие недели.

Этот план уже получил поддержку бизнес-сообщества, отмечает FT. Однако он может столкнуться с противодействием со стороны некоторых коллег Трасс в кабинете министров. Как напоминает газета, на референдуме 2016 года за выход Великобритании из ЕС ключевой движущей силой были антииммиграционные настроения.

Смотрите также: