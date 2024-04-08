Великобритания и Франция: Россия не должна победить Украину

В случае поражения Украины проиграет и Запад, поэтому нельзя допустить победы России, убеждены Лондон и Париж. В России подчеркивают, что победить ее на поле боя невозможно.

Великобритания и Франция и Великобритания подчеркнули, что Россия не должна одержать победу в войне против Украины. "Украина должна выиграть эту войну. Если Украина проиграет, то проиграем мы все. Цена неспособности поддержать Украину сейчас будет намного выше, чем цена отпора Путину", - написали главы МИД Британии и Франции Дэвид Кэмерон и Стефан Сежурне в колонке для лондонской The Telegraph , обнародованной вечером в воскресенье, 7 апреля.

Министры заявили, что их страны гордятся поддержкой, уже оказанной Украине, но отметили, что нужно сделать еще больше, чтобы победить Россию. "Мир наблюдает за нами и осудит нас, если мы потерпим неудачу", - предупредили они. Руководство РФ уже неоднократно утверждало, что Россию невозможно победить на поле боя.

Кэмерон и Сежурне пообещали подтвердить поддержку Украины на саммите Европейского политического сообщества в Германии в июле, а также обеспечить "продуктивный саммит" НАТО в июле в США. Британия и Франция не решат все стоящие перед миром проблемы в одиночку, но они могут убедить другие страны присоединиться к ним в деле преодоления этих проблем, отметили главы внешнеполитических ведомств двух государств.

На Западе опасаются нового масштабного наступления России

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что западные партнеры Украины опасаются возможного масштабного наступления России предстоящим летом. По их оценкам, российские войска сейчас применяют значительно больше снарядов, чем ВСУ, из-за дефицита снарядов у последних. Киеву не хватает боеприпасов, чтобы перейти в наступление, признавал и президент Владимир Зеленский.

Киев подал заявку на вступление в НАТО осенью 2022 года. Еще тогда союзники по блоку разошлись во мнениях по поводу перспективы присоединения Украины к альянсу. В поддержку выступили страны Балтии и Польша. В то же время США и Германия сочли, что время для вступления Украины в НАТО еще не пришло. На саммите альянса в США в июле Украина тоже не будет приглашена стать членом альянса, выяснила The New York Times.

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